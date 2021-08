Viktoria Berlin vs. Waldhof Mannheim: Die 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Am sechsten Spieltag in Liga drei empfängt Aufsteiger Viktoria Berlin Waldhof Mannheim. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Duell live schauen könnt.

Wer hätte es gedacht: Viktoria Berlin grüßt am sechsten Spieltag der 3. Liga von Platz zwei. Und das als Aufsteiger. Nur der SV Wehen Wiesbaden steht mit elf Punkten nach sechs Spielen besser da. Am Samstag, den 28. August, empfangen die Berliner Waldhof Mannheim. Die Mannheimer rangieren aktuell auf dem achten Platz, sorgten aber im DFB-Pokal für eine Überraschung, als sie in der ersten Runde Eintracht Frankfurt rauskegelten. Um 14.00 Uhr treffen beide am Samstag aufeinander.

Die Form beider Mannschaften könnte gegensätzlicher nicht sein. Während Viktoria Berlin einen furiosen Start mit drei Siegen aus drei Spielen hinlegte, folgten zuletzt eine Niederlage sowie ein Unentschieden. Mannheim musste in den ersten drei Partien federn lassen (zwei Unentschieden, eine Niederlage), trumpfte zuletzt aber mit zwei Siegen auf. Unter anderem mit einem 5:0-Kantersieg gegen den SV Meppen.

Viktoria Berlin vs. Waldhof Mannheim: Die 3. Liga heute

Wettbewerb 3. Liga | 6. Spieltag Begegnung Viktoria Berlin vs. Waldhof Mannheim Anpfiff 28. August, 14.00 Uhr Ort Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Berlin)

Viktoria Berlin vs. Waldhof Mannheim heute live im TV sehen

Gute Nachricht für alle Fans der 3. Liga: Alle Spiele von Liga drei werden live im Fernsehen übertragen. Allerdings nicht komplett im Free-TV. Um alle Spiele verfolgen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement des Senders Magenta Sport. Der Sender gehört zur Telekom und bietet unterschiedliche Angebote an, die Ihr hier findet.

Darüber hinaus ist Magenta vor Kurzem auch eine Kooperation mit Onefootball eingegangen. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr weiter unten im Artikel oder hier.

Viktoria Berlin vs. Waldhof Mannheim heute im LIVE-STREAM sehen

Denn diese Kooperation ermöglicht es Euch, auch Abonnements für einzelne Spiele abzuschließen. Dazu geht Ihr in der App einfach auf die Partie und auf den zur Verfügung gestellten LIVE-STREAM. Ein solches Abo kostet Euch 2,99 Euro. Solltet Ihr also nur Interesse an einzelnen ausgewählten Partien haben, so funktioniert's.

Logischerweise benötigt Ihr dafür ein internetfähiges Gerät wie Euer Handy sowie eine stabile Internetverbindung.

Viktoria Berlin vs. Waldhof Mannheim heute live im TV und STREAM: Die Platzierungen der letzten Jahre

Viktoria Berlin:

Wettbewerb Endplatzierung Regionalliga Nordost 2016/2017 4. Regionalliga Nordost 2017/2018 13. Regionalliga Nordost 2018/2019 11. Regionalliga Nordost 2019/2020 8. Regionalliga Nordost 2020/2021 1.

Waldhof Mannheim:

Wettbewerb Endplatzierung Regionalliga Südwest 2016/2017 2. Regionalliga Südwest 2017/2018 2. Regionalliga Südwest 2018/2019 1. 3. Liga 2019/2020 9. 3. Liga 2020/2021 8.

Bundesliga am Samstag verpasst? Die Übertragung der Highlights auf DAZN

Statt Liga drei gibt es auf DAZN die Bundesliga zu sehen. Genau, richtig gehört. DAZN hat sich die Übertragungsrechte der Freitags- und Sonntagsspiele sichern können. Darüber hinaus gibt es samstags ab 17.30 Uhr bereits in Zusammenfassungen die Highlights der Bundesliga-Spiele vom Nachmittag.

Des Weiteren finden sich auch die französische Ligue 1 oder die spanische LaLiga im Programmangebot von DAZN. Neben Fußball kommen aber auch andere Sportarten nicht zu kurz. Unter anderem gibt es American Football (NFL), Basketball (NBA) oder Handball im Angebot. Das Ganze ist aber nicht kostenlos.

DAZN bietet dabei zwei Möglichkeiten. Solltet Ihr Euch für ein Monatsabo entscheiden, wärt Ihr mit 14,99 Euro monatlich dabei. Ein Jahresabo würde Euch hingegen einmalig 149,99 Euro kosten. Heruntergebrochen auf den Monatspreis wären das ca. 12,50 Euro. Das Angebot könnt Ihr zudem auch mit einem kostenlosen Probemonat testen. Hier geht's zum Gratismonat.

Viktoria Berlin vs. Waldhof Mannheim heute live: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht

Free-TV - Pay-TV MagentaSport LIVE-STREAM MagentaSport

Viktoria Berlin vs. Waldhof Mannheim heute LIVE im TV und STREAM - die Aufstellungen:

Mögliche Aufstellung Viktoria Berlin:

Krahl - Menz, Kapp, Lewald - Pinckert, Jopek, Kayo, Becker - Cigerci, Küc - Benyamina

Mögliche Aufstellung Waldhof Mannheim:

Königsmann - Costly, Verlaat, Seegert, Rossipal - Saghiri, Russo - Boyamba, Lebeau, Schnatterer - Martinovic