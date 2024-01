Vier Spieler mit Chancen: So plant der FC Bayern München mit seinen Leihspielern

Sieben Spieler des FC Bayern München sind in dieser Saison leihweise bei anderen Klubs, so plant der deutsche Rekordmeister die Zukunft.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar bereits intensiv mit der Zukunft einiger aktuell verliehener Spieler.

WAS IST DER HINTERGRUND? So gibt es mit Alexander Nübel, der bis zum Sommer noch das Tor des VfB Stuttgart hütet, nach Informationen der Bild-Zeitung aktuell Gespräche. Eine erneute Leihe nach Stuttgart steht im Raum, dafür sei aber eine Verlängerung des 2025 auslaufenden Vertrages nötig.

WIE GEHT ES WEITER? Konkrete Einsatzmöglichkeiten in der A-Mannschaft diskutieren die Bayern-Verantwortlichen demnach auch bei Josip Stanisic, Malik Tillman und Arijon Ibrahimovic. Während Letztere bei ihren Leihstationen in Eindhoven und Frosinone zu überzeugen wissen, traut man Stanisic trotz seiner mageren Einsatzzeiten bei Bayer Leverkusen zu, sich in der ersten Mannschaft der Bayern durchzusetzen.

DIE ZUKUNFT DER WEITEREN LEIHSPIELER: Zumindest aktuell (noch) wenig Hoffnung hat man hingegen bei Paul Wanner, Gabriel Vidovic und Johannes Schenk. Alle drei haben in der nahen Zukunft keine Perspektive bei den Bayern-Profis und sollen daher wohl noch mindestens ein weiteres Jahr verliehen werden.