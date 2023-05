Ajax: Steven Berghuis schlägt Fan des FC Twente ins Gesicht

Ajax-Star Steven Berghuis leistet sich einen üblen Ausraster. Mittlerweile hat der Stürmer sich entschuldigt.

WAS IST PASSIERT? Steven Berghuis hat nach der 1:3-Niederlage von Ajax Amsterdam beim FC Twente am letzten Spieltag der Eredivisie einen Fan der Gastgeber ins Gesicht geschlagen. In einem Video des Vorfalls ist zu sehen, wie Berghuis Richtung Mannschaftsbus läuft. Offensichtlich durch eine Äußerung des Twente-Anhängers provoziert, marschierte der 31-Jährige auf ihn zu und schlug ihm ins Gesicht.

WAS WURDE GESAGT? Berghuis hat sich mittlerweile für sein Handeln entschuldigt. In einem Statement teilte er mit: "Ich bereue, was ich getan habe. Das hätte mir nicht passieren dürfen. Ich bin es mittlerweile zwar gewohnt, aber Menschen sollten uns nicht alles an den Kopf werfen dürfen. Meine Reaktion löst das Problem aber auch nicht, und das ist mir bewusst. Es war ein Fehlverhalten, ich habe als Ajax-Spieler eine Vorbildfunktion."

Laut Tubantia soll der Fan Berghuis' Mitspieler Brian Brobbey rassistisch beleidigt haben, dies habe zur Kurzschlusshandlung seines Mannschaftskameraden geführt.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Ajax schloss mit dem 1:3 in Enschede eine enttäuschende Saison ab. Erstmals seit 2009 verpasste der Rekordmeister als Tabellendritter die Teilnahme an der Champions League. Berghuis kam gegen Twente als Einwechselspieler zum Einsatz.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Berghuis, der 2021 vom Erzrivalen Feyenoord zu Ajax gewechselt war, lief in dieser Saison in 42 Pflichtspielen auf. Dabei erzielte der offensive Mittelfeldspieler elf Tore und lieferte elf Assists.