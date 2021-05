VIDEO: “Zwei Giganten auf dem Weg ins Finale” - Roberto Carlos enthüllt den ultimativen UEFA Champions League Trophy Carrier

In diesem Jahr bringt der brandneue Nissan Qashqai Europas begehrtesten Pokal nach Porto.

Das Finale der UEFA Champions League rückt immer näher. Alle Augen sind an diesem Wochenende auf Porto gerichtet, wo sich Manchester City und Chelsea im Dragao um den größten Titel im europäischen Klubfußball duellieren.

Und in diesem Jahr wird der berühmte Henkelpott vom brandneuen Nissan Qashqai ins Stadion gebracht. Das ist der ultimative UEFA Champions League Trophy Carrier!

Berlin 2015 - Barca krönt sich zum König

Nissan wurde zur Saison 2014/15 globaler Sponsor des Wettbewerbs und in jener Spielzeit lieferten sich zwei Giganten ein historisches Endspiel im Berliner Olympiastadion.

Ivan Rakitic brachte den FC Barcelona gegen Juventus schon nach fünf Minuten in Front, als er ein Zuspiel Andres Iniestas veredelte. Ausgerechnet der ehemalige Real-Stürmer Alvaro Morata aber schlug für die Bianconeri zurück: Marc-Andre ter Stegen parierte zwar Carlos Tevez‘ Schuss, Morata staubte zum 1:1 ab.

Das Blatt schien sich zu wenden, ehe Barcelona unnachgiebig zurückschlug und sich am Ende dank eines 3:1-Erfolgs zum König Europas krönte.

Mailand 2016 - Real regiert in Italien

Ein Jahr später kam es im Mailand zum Nachbarschaftsduell zwischen Real Madrid und Atletico – eine Neuauflage des Endspiels von 2014. Sergio Ramos besorgte die Real-Führung, er stand nach einem abgefälschten Kopfball von Gareth Bale goldrichtig.

Antoine Griezmann hatte den Ausgleich für Atletico auf dem Fuß, scheiterte aber mit einem Strafstoß am Querbalken. Etwas mehr Glück hatte später Yannick Carrasco, der Juanfrans Zuspiel nutzte und das 1:1 markierte.

Die Weichen waren damit auf den Nervenkrimi des Elfmeterschießens gestellt. Cristiano Ronaldo verwandelte dabei den entscheidenden Versuch und Real Madrid regierte in Italien.

Cardiff 2017 - Reals zweiter Streich

Als nächstes war Cardiff an der Reihe, wo Mario Mandzukic für Juventus gegen Real Madrid einer der spektakulärsten Treffer in einem Finale der UEFA Champions League gelang. Der Kroate versenkte das Leder akrobatisch per Volleyschuss und egalisierte damit nach 27 Minuten den Führungstreffer der Blancos durch Cristiano Ronaldo.

Trotz des Mandzukic-Geniestreichs entpuppte sich Real im Millennium Stadium als zu stark für die Alte Dame. Casemiro schlug aus der Distanz zu und später machten erneut Ronaldo und Marco Asensio den 4:1-Erfolg der Spanier perfekt.

Kiew 2018 - Aller guten Real-Dinge sind drei

Ähnliches spielte sich ein Jahr später in Kiew ab: Erneut waren Cristiano und Co. das Maß aller Dinge und sie schafften tatsächlich den Titel-Hattrick in der UEFA Champions League.

Karim Benzema besorgte nach einem kuriosen Fauxpas von Liverpools Torhüter Loris Karius das 1:0 für den Titelverteidiger. Sadio Mane antwortete später aus kurzer Distanz mit dem Ausgleich für die Elf von Trainer Jürgen Klopp.

Gegen die Madrilenen war aber an jenem Abend kein Kraut gewachsen. Gareth Bale schnürte einen Doppelpack, inklusive eines famosen Fallrückziehers. Mit dem 3:1-Sieg schaffte Real den historischen Dreierpack.

Madrid 2019 - Liverpool schlägt zurück

In der folgenden Spielzeit schlug Liverpool zurück. Die Reds gewannen das englische Finale gegen Tottenham in Madrid. Real war bereits ausgeschieden und der Pokal fand nach drei Jahren eine neue Heimat - an der Mersey.

Liverpool erwischte im Wanda Metropolitano einen Traumstart durch Mohamed Salahs frühen Strafstoßtreffer. Divock Origi netzte spät und machte damit den Triumph seiner Mannschaft perfekt.

Lissabon 2020 - Bayern triumphiert

In einer Saison, deren Verlauf niemand erwarten konnte, wurde der Gewinner der begehrten Trophäe im Finale der UEFA Champions League in Lissabon ermittelt.

Paris Saint-Germain lieferte dem FC Bayern dabei einen großen Kampf, doch am Ende setzte sich der deutsche Rekordmeister durch. Kingsley Coman erzielte das einzige Tor des Spiels und die Roten jubelten.

Porto 2021 - Das Warten auf den neuen Champion

Porto rüstet sich für die Krönung eines neuen Königs und im Video seht Ihr, wie der Pokal der UEFA Champions League zu Euch kam.