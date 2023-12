VIDEO: Pogo-Party in Barcelona! FC Girona feiert Tabellenführung

Die Spieler des FC Girona zeigten sich nach dem Sieg in Barcelona in Feierlaune.

WAS IST PASSIERT? Der FC Girona ist die Überraschungsmannschaft der LaLiga-Saison und schaffte es am Sonntagabend durch den 4:2-Sieg gegen den FC Barcelona an die Tabellenspitze. Der Erfolg gegen einen der großen Namen der Liga zeigt, dass der Lauf des Klubs keine Eintagsfliege ist.

Nach dem Spiel feierten die Spieler in der Kabine euphorisch den Sieg, mit dem man Barça in der Tabelle auf sieben Punkte distanzieren konnte. Zudem liegt man zwei Punkte vor dem Tabellenzweiten Real Madrid.

DAS VIDEO ZUR NEWS: