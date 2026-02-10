VIDEO: Liam Rosenior gibt sein Urteil über seinen ersten Monat als Trainer von Chelsea ab und reagiert auf Cole Palmers Rückkehr zu alter Form.

Chelsea-Trainer Liam Rosenior hat über seinen ersten Monat als Verantwortlicher der Blues nachgedacht und betont, dass es „erfreuliche Anzeichen” gegeben habe, bevor er die Spieler für ihre Einstellung gegenüber den zahlreichen Teambesprechungen lobte, die er abgehalten hat. Der ehemalige Cheftrainer von Straßburg ist auch durch die Formsteigerung von Cole Palmer ermutigt worden und hofft, dass sich dies in Zukunft fortsetzen wird.

