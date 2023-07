VIDEO: Jude Bellingham erzielt Traumtor im Testspiel gegen Manchester United

Jude Bellingham erzielte gegen Manchester United ein spektakuläres Tor, indem er über Andre Onana lupfte.

WAS IST PASSIERT? Jude Bellingham hat im Testspiel gegen Manchester United gezeigt, warum Real Madrid in diesem Sommer über 100 Millionen Euro Ablöse an Borussia Dortmund überwiesen hat

Im NRG-Stadion in Houston waren gerade einmal sechs Minuten gespielt, als Bellingham einen Ball mit der Brust annahm, Lisandro Martinez mit einer schönen Direktabnahme überwand und den Ball über den heranstürmenden Onana hinweg in die Maschen setzte - ein absolutes Traumtor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Real musste bis zur 89. Minute warten, ehe Bellinghams Führungstreffer fiel. Joselu sorgte für einen weiteren sehenswerten Treffer, als er mit einem Fallrückzieher am hinteren Pfosten United-Debütant Onana überwand.

WIE GEHT ES WEITER? Madrid hat noch zwei weitere Freundschaftsspiele zu absolvieren - gegen Barcelona und Juventus Turin, bevor es am 12. August auswärts bei Athletic Club in die Saison 2023/24 in LaLiga geht.