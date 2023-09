VIDEO: Galatasarays Mauro Icardi mit Mega-Fehlschuss nach Elfmeter-Trick

Galatasaray versuchte es gegen Istanbulspor mit einem Elfer-Trick - der aber nicht den gewünschten Erfolg hatte. Das VIDEO!

WAS IST PASSIERT? Der frühere argentinische Nationalspieler Mauro Icardi hat mit einem spektakulären Fehlschuss ungewollt für einen Internet-Hit gesorgt. Der 30-Jährige setzte im Stadtderby zwischen Istanbulspor und Galatasaray in der türkischen Süper Lig einen indirekt ausgeführten Elfmeter neben das Tor, obwohl der Torwart geschlagen am Boden lag.

Icardis Gala-Kollege Kerem Aktürkoglu war in der 37. Minute beim Stand von 0:0 zum Strafstoß angetreten und hatte für den einlaufenden Stürmer abgelegt - doch dessen Schuss strich am linken Pfosten vorbei. Torhüter David Jensen (Istanbulspor) hatte sich für die rechte Ecke entschieden und sah dem Ball nur hinterher.

DER TWEET ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Am Ende durfte Icardi übrigens trotzdem jubeln: Nur fünf Minuten später besorgte er den 1:0 (1:0)-Siegtreffer - auf Vorlage seines Elfmeter-Kumpels Aktürkoglu. Rekordmeister Galatasaray übernahm mit 16 Punkten aus sechs Spielen zumindest vorübergehend die Tabellenspitze, Istanbulspor (zwei Punkte) ist Vorletzter.