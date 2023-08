VIDEO: Fan schenkt in Saudi-Arabien Ex-Liverpool-Star Fabinho eine Rolex - und der lässt sie fallen

Ein Fan war vom Debüt von Fabinho für Al-Ittihad derart begeistert, dass er dem Brasilianer eine teure Uhr in der Mixed Zone schenkte.

WAS IST PASSIERT? Fabinho, ehemaliger Liverpool-Star, der nun für Al-Ittihad in Saudi-Arabien spielt, hat nach dem 3:0-Auftaktsieg seiner Mannschaft gegen Al-Raed von einem Fan eine Rolex geschenkt bekommen. Nach der Partie befestigte der Mann die Uhr am Handgelenk des verblüfften Brasilianers - allerdings nicht sonderlich erfolgreich, denn das Geschenk fiel auf den Boden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Fabinho zeigte für Al-Ittihad an der Seite von Ex-Chelsea-Star N'Golo Kanté eine überzeugende Leistung. Er gehört zu den vielen Spieler, die in diesem Sommer nach Saudi-Arabien gewechselt sind. Auch Karim Benzema, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Édouard Mendy, Allan Saint-Maximin, und Jordan Henderson spielen nun in der Saudi Pro League.

WIE GEHT ES WEITER? Mit dem klaren Sieg hat sich Al-Ittihad an die Tabellenspitze gesetzt. Am Sonntag geht es mit dem Duell mit Al-Ta'ee für Fabinho und Co. weiter.