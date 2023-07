Cristiano Ronaldo trainiert im Urlaub: Hanteln und Tanzeinlage in Badeshorts

Auch im Urlaub ist CR7 fleißig. Der Spaß kommt beim Superstar allerdings nicht zu kurz.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo gönnt sich auch in der Sommerpause keine Auszeit. Der portugiesische Torjäger von Al-Nassr postete auf seinem Instagram-Kanal ein Video seines Workouts im Urlaub in Italien. Dort erholt sich gerade mit Freundin Georgina Rodríguez und dem Rest seiner Familie von seiner ersten Halbserie in der Saudi Pro League.

Ronaldo tankt aber nicht nur Energie für die neue Saison, der 38-Jährige, der für sein hartes Training bekannt ist, feilt auch schon wieder an seiner Fitness. In besagtem Video trainiert er seine Muskeln mit unterschiedlich schweren Hanteln – und hat auch noch Zeit für eine kleine Tanzeinlage zum Song "Ma Gang" vor der Kamera.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Zur Vorbereitung auf die neue Saison, seine erste komplette Spielzeit in Saudi-Arabien, geht es für den fünfmaligen Ballon-d'Or-Sieger mit seinen Al-Nassr-Kameraden Ende des Monats nach Japan. Dort stehen unter anderem Testspiele gegen Frankreichs Meister PSG und Champions-League-Finalist Inter Mailand auf dem Programm.