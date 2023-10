VIDEO: Cristiano Ronaldo eifersüchtig? Riesige Al-Nassr-Choreo für Marcelo Brozovic

Cristiano Ronaldo zeigte sich wenig beeindruckt, als die Al-Nassr-Anhänger eine riesige Choreo für Mittelfeldspieler Marcelo Brozovic enthüllten.

WAS IST PASSIERT? Vor dem 2:2 von Al-Nassr im Heimspiel gegen Abha ließen es sich die Al-Nassr-Fans nicht nehmen, dem ehemaligen Inter-Mittelfeldspieler Brozovic nach einem starken Start in der saudischen Profiliga eine Choreo zu widmen. Cristiano Ronaldo schaute nur bedingt begeistert zu.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Brozovic hat bisher in allen Ligaspielen von Al-Nassr mit einer Ausnahme mitgewirkt, nur bei der Auftaktniederlage gegen Steven Gerrards Al-Ettifaq fehlte er. In diesen acht Spielen hat der Kroate einen Assist beigesteuert und großen Anteil an der guten Form von Al-Nassr, das versucht, mit Al-Taawoun an der Spitze Schritt zu halten. Derzeit liegen CR7, Brozovic und Co. auf Platz drei, drei Punkte hinter dem Tabellenführer.