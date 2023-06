Mit Video-Beweis: Chelseas Kalidou Koulibaly zum Medizincheck bei Ali-Hilal in Saudi-Arabien

Nach nur einem Jahr verlässt Kalidou Koulibaly den FC Chelsea wohl schon wieder: Er ist schon zum Medizincheck in Saudi-Arabien.

WAS IST PASSIERT? Al-Hilal aus Saudi-Arabien steht kurz vor der Verpflichtung von Kalidou Koulibaly vom FC Chelsea. Der Senegalese wurde bereits auf dem Weg zum Medizincheck im Wüstenstaat gefilmt. Nach übereinstimmenden Medienberichten aus England zahlt Al-Hilal 24 Millionen Euro für den Abwehrspieler.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Klubs aus Saudi-Arabien rüsten in diesem Sommer weiter auf: Koulibalys Teamkollege in der vergangenen Saison, N'Golo Kanté, wechselt zu Cristiano Ronaldos Klub Al-Nassr.

Und Al-Hilal gab erst am Freitag die Verpflichtung von Rúben Neves von den Wolverhampton Wanderers bekannt.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Koulibaly war erst im vergangenen Sommer für 38 Millionen Euro von der SSC Neapel zu den Blues gekommen. Dort tat er sich in seiner Premieren-Saison allerdings sehr schwer.