Victor Osimhen nach TikTok-Kontroverse bei Napoli: Angebliches Interesse von Real Madrid und kein Torjubel gegen Udinese

Victor Osimhen soll das Interesse von Real Madrid und Klubs aus Saudi-Arabien auf sich gezogen haben.

WAS IST PASSIERT? Nach der Kontroverse um ein von der SSC Neapel auf TikTok veröffentlichtes Video sollen Real Madrid und saudi-arabische Vereine an einer Verpflichtung von Victor Osimhen interessiert sein, sollte der Stürmer im kommenden Januar über einen Vereinswechsel nachdenken.

Auch der FC Chelsea beobachtet angeblich die Situation, könnte sich aber das hohe Gehalt von Osimhen vermutlich nicht leisten. Das berichtet die englische Daily Mail.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zwischen Napoli und Osimhen herrscht derzeit dicke Luft, nachdem der Verein ein Video auf TikTok veröffentlichte, in dem Osimhen zu sehen ist, wie er einen Elfmeter gegen Bologna verschießt und im Hintergrund eine hohe Stimme zu hören ist, die "Gimme penalty please" schreit.

Obwohl der Verein das Video sofort löschte, drohte der Berater des Spielers mit rechtlichen Schritten gegen den Verein. Der Spieler löschte auch alle Erwähnungen von Napoli aus seinem Instagram-Account, was ein klares Zeichen dafür ist, dass seine Beziehung zum Verein getrübt ist.

Das zeigte sich auch im Ligaspiel gegen Udinese Calcio am Mittwoch. Beim 4:1-Sieg Neapels traf Osimhen in der 39. Minuten zum 2:0, jubelte über seinen Treffer aber nicht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images/TikTok