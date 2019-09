Vicente del Bosque über Neymar: "Er macht viele Dummheiten"

Spaniens Weltmeistertrainer Vicente del Bosque hat im Hinblick auf die Fähigkeiten der beiden PSG-Kollegen Neymar und Mbappe eine klare Meinung.

Der ehemalige spanische Nationaltrainer Vicente del Bosque hat verraten, dass er Neymar aus spielerischer Sicht besser findet als dessen PSG-Teamkameraden Kylian Mbappe - trotz persönlicher Unzulänglichkeiten seitens des Brasilianers.

"Zwischen Neymar und Mbappe bevorzuge ich Neymar", sagte del Bosque im Interview mit dem spanischen Radiosender Cadena SER und ergänzte: "Er macht viele Dummheiten und ist sicherlich kein Vorbild, aber aus spielerischer Sicht ist er sehr gut."

Del Bosque schließt Rückkehr als Trainer aus: "Auf keinen Fall"

Trotzdem sieht der 68-Jährige in Mbappe außergewöhnliche Fähigkeiten, die jedoch noch weiterentwickelt werden müssen. "Mbappe hat alle Voraussetzungen, um die Nachfolge von Cristiano Ronaldo und Leo Messi anzutreten, aber er muss sein Spiel in der Feinabstimmung noch etwas perfektionieren", so del Bosque.

Im Hinblick auf seine persönliche Situation betonte der Weltmeistertrainer von 2010 derweil, dass er aktuell keine Absichten hegt, ins aktive Fußballgeschäft zurückzukehren: "Ob ich jemals wieder als Trainer arbeiten werde? Auf keinen Fall."