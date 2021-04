VfL Wolfsburg wird Trikotsponsor von US-Klub Chattanooga FC

Das gab es zuvor noch nie: Ein Verein tritt als Trikotsponsor eines anderen Klubs in Erscheinung. Wolfsburg wirbt beim Chattanooga FC.

Der VfL Wolfsburg sorgt für ein Novum und wirbt künftig auf dem Trikot des US-amerikanischen Klubs Chattanooga FC. Ferner wurde eine weitreichende Kooperation vereinbart.

Bereits 2017 hatte der VfL einen Kooperationsvertrag mit dem Klub aus Tennessee aus der National Independent Soccer Association (NISA), gewissermaßen die dritte Liga im US-Fußball, geschlossen. Dieser wird nun deutlich ausgebaut.

Das Logo des VfL Wolfsburg prangt künftig auf den Auswärtstrikots des CFC. Die Wölfe selbst nennen dies ein "weltweit beispielloses Modell des Trikot-Sponsoring" in einer offiziellen Mitteilung.

Partnerschaft ausgeweitet: Der #VfLWolfsburg wird offizieller Trikotsponsor vom @ChattanoogaFC! 🐺



Zudem unterstützt der VfL den Klub beim Wiederaufbau des Frauenteams, der Nachwuchsarbeit und bei der Spieler- und Trainerausbildung.



➡️ https://t.co/6YBPxLktBh#CFCxWolfsburg pic.twitter.com/T2d88vPniA — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) April 15, 2021

Ferner konzentriert sich die Kooperation auf weitere Kernbereiche: den Aufbau einer Frauenmannschaft sowie Nachwuchsarbeit, Spielerentwicklung und Trainerausbildung.

"Unser Logo auf der Brust der Auswärtstrikots steht sinnbildlich dafür, dass wir unsere Werte und Haltung in Zukunft verstärkt mit dem Verein teilen und ihn durch Know-how-Transfer nicht nur in der Jugend-Förderung unterstützen, sondern gemeinsam einen ganzheitlichen Ansatz gehen und im Zuge dessen auch den Frauenfußball zurück nach Chattanooga bringen werden", sagt VfL-Geschäftsführer Michael Meeske in einem Statement.

Hintergrund des Ganzen ist die Tatsache, dass in Chattanooga ein VW-Werk beheimatet ist. Das Besondere am CFC, wie VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer betont, ist die Tatsache, dass sich der Verein "zu einhundert Prozent im Besitz von Fans" befindet und "dadurch eine ganz besondere Ausstrahlung" besitze.