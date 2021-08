VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum heute live: So wird das Bundesligaspiel im TV und LIVE-STREAM übertragen

Der VfL Wolfsburg trifft heute in der Bundesliga auf den VfL Bochum. Alle Infos zur Übertragung des Duells im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Am 1. Spieltag der Bundesliga bekommt es der VfL Wolfsburg mit Aufsteiger VfL Bochum zu tun. Los geht es heute um 15.30 Uhr.

Dieser Einstand ging für Mark van Bommel ziemlich in die Hose. Zwar gewannen die Wolfsburger ihr Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Regionalligist Preußen Münster, wenn auch erst nach Verlängerung. Doch der Wechselfehler des Niederländers könnte sich noch als folgenschwer herausstellen.

Die Bochumer meisterten ihre Pokalaufgabe beim Wuppertaler SV zwar mit weniger Schlagzeilen, aber ebenfalls alles andere als souverän. Wie präsentiert sich der VfL in seinem ersten Bundesligaspiel nach mehr als elf Jahren Abwesenheit?

Der VfL Wolfsburg empfängt den VfL Bochum. Goal hat die Infos zum Spiel und zur Übertragung heute live im TV und LIVE-STREAM.

VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum WETTBEWERB Bundesliga | 1. Spieltag ORT Volkswagen-Arena | Wolfsburg ANSTOSS 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER) SCHIEDSRICHTER Frank Willenborg

VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt das Spiel der Gegensätze zwischen dem Champions-League-Teilnehmer und dem Aufsteiger heute sehen, benötigt aber noch Infos zur Übertragung? Wir haben alle Antworten.

VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum: So wird die Bundesliga heute live übertragen

Mit Beginn der Saison 2021/22 trat auch der neue TV-Vertrag für die Bundesliga in Kraft. Bis einschließlich der Spielzeit 2024/25 sind nur noch die Samstagsspiele und die englischen Wochen exklusiv bei Sky zu sehen, die Spiele am Freitag und Sonntag gibt es ab sofort nur bei DAZN. Das heißt, auch die heutige Partie zwischen Wolfsburg und Bochum läuft ausschließlich bei Sky.

VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum heute live: Die Übertragung im Pay-TV bei Sky

Bereits um 14 Uhr beginnt Sky wie aus den Jahren zuvor gewohnt mit der Vorberichterstattung zu den Samstagnachmittagpartien. Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann blicken auf die Spiele voraus, übertragen wird der Countdown auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 2 und in Ultra-HD auf Sky Sport Bundesliga UHD.

Das Einzelspiel zwischen Wolfsburg und Bochum läuft anschließend ab 15.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 und wird von Oliver Seidler kommentiert.

Schon einmal eröffneten unsere Wölfe mit einem Heimspiel gegen den @VfLBochum1848eV eine Saison. Unter Jürgen Röber gelang zum Auftakt 2003/2004 dank des Siegtreffers von Martin Petrov ein 3:2-Erfolg! ✌️



VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum heute: Das kostet Sky

Sky hat an seiner Paketstruktur im Vergleich zur Vorsaison nichts verändert. Im Sportbereich stehen weiterhin drei Pakete zur Auswahl: das Bundesliga-Paket, das Sport-Paket sowie das Kombi-Paket daraus.

Um die Bundesliga sehen zu können, wird entweder das Bundesliga-Paket oder das Kombi-Paket benötigt. Wer nur die höchste deutsche Fußball-Spielklasse sehen will, der muss monatlich 25 Euro auf den Tisch legen. Für fünf Euro mehr, also 30 Euro im Monat, gibt es das Spot-Paket obendrauf. Damit seht Ihr auch den DFB-Pokal und die Premier League sowie die Formel 1, Tennis, Golf und Handball.

VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Natürlich ist die heutige Partie auch via LIVE-STREAM über das Internet zu sehen. Sky bietet dafür Sky Go und Sky Ticket an.

Sky Go ist in jedem Vertrag enthalten und ermöglicht es den Sky-Kunden, die Inhalte des Abonnements live und auf Abruf über Computer, Tablet oder Smartphone zu sehen. Dafür benötigt Ihr nur die dazugehörige App, die Ihr auf Euer Gerät herunterladen müsst.

Sky Ticket wiederum ist für alle gedacht, die keinen bestehenden Sky-Vertrag haben. Über einzeln buchbare Tickets, die sich in der Laufzeit und damit auch im Preis voneinander unterscheiden, könnt Ihr auf das volle Sportprogramm von Sky zugreifen.

Insgesamt stehen Euch drei Supersport-Tickets zur Wahl, mit denen Ihr auf das gesamte Sport-Angebot von Sky zugreifen könnt: das Tagesticket, das Monatsticket sowie das Jahresticket. Damit behaltet Ihr die volle Kontrolle darüber, wie lange Ihr Euch binden wollt.

Das Tagesticket lohnt sich dann, wenn Ihr wirklich nur ein spezielles Topereignis sehen wollt. Hier bezahlt Ihr für den Tag 14,99 Euro. Das Monatsticket kostet 29,99 Euro, ist aber auch jeden Monat kündbar. Wer sich gleich ein Jahr bindet, der bekommt den einzelnen Monat für vergünstigte 19,99 Euro. Empfangbar ist Sky Ticket auf verschiedenen Geräten wie Computer, Tablet oder Smartphone, aber auch via App für den Smart-TV, TV-Sticks oder Spielekonsolen.

VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum heute: Die Highlightshow bei DAZN

Die Höhepunkte des Spiels zwischen den beiden VfL-Klubs seht Ihr ab 17.30 Uhr in der neuen Highlightshow bei DAZN. Diese wird stündlich wiederholt, ab 20.30 Uhr sind dort auch die Highlights des Topspiels enthalten. Ab Mitternacht steht die Sendung auch auf Abruf zur Verfügung.

Mit dem Gratismonat von DAZN seht Ihr das volle Programm inklusive zahlreichen internationalen Live-Fußballs einen Monat lang kostenlos.

VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum heute: Der LIVE-TICKER zur Bundesliga

Alle wichtigen Szenen bekommt Ihr auch ohne Bewegtbild in unserem LIVE-TICKER geliefert. Dort verpasst Ihr keine strittige Situation, kein Tor und keinen Platzverweis.

VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen veröffentlicht. Sie werden dann schnellstmöglich an dieser Stelle nachgereicht.