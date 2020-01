VfL Wolfsburg: Lukas Nmecha kehrt vorzeitig nach England zurück

Nach nur fünf Monaten bricht U21-Nationalspieler Lukas Nmecha (21) seine Zelte beim Bundesligisten wieder ab und kehrt nach zurück.

Der bei unter Vertrag stehende Stürmer wird erneut ausgeliehen, diesmal bis zum Saisonende an den zweitklassigen FC Middlesbrough. Bei den Niedersachsen kam Nmecha lediglich zu zwölf Pflichtspieleinsätzen.

We're delighted to announce our second January signing. Welcome, @LukasNmecha! 🔴⚪️ #UTB