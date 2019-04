VfL Wolfsburg verpflichtet Young-Boys-Verteidiger Kevin Mbabu

Bundesligist hat Kevin Mbabu als ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger wechselt vom Schweizer Meister zu den Niedersachsen und unterschrieb beim Tabellenneunten einen Vertrag bis 2023.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und das Abenteuer . Die Bedingungen in Wolfsburg sind optimal, um mich als Fußballer auf hohem Niveau noch weiter entwickeln zu können", sagte Mbabu. Der VfL hatte Anfang April angekündigt, die Verträge der Abwehrspieler Paul Verhaegh und Sebastian Jung nicht zu verlängern.

Very happy and honored to have signed 4 years for @VfL_Wolfsburg 🐺 I am looking forward to discovering the Bundesliga and fight for my new colors 💪🏽💚 pic.twitter.com/xyY3tkuH4K