VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM - so wird das Testspiel übertragen

Der VfL Wolfsburg testet gegen Holstein Kiel. Hier erfahrt Ihr, wo das Testspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Im Rahmen eines Testspiels trifft der VfL Wolfsburg auf Holstein Kiel. Anstoß der Partie ist am Mittwoch, den 14. Juli, um 16 Uhr im AOK Stadion in Wolfsburg.

Bevor es für für die Wölfe am 18. Juli ins Trainingslager Trainingslager in Bad Waltersdorf (Österreich) geht, stehen noch zwei Tests gegen Holstein Kiel und Olympique Lyon an.

Am vergangenen Sonntag setzte es für Wolfsburg im Testspiel gegen Hansa Rostock eine 0:3-Pleite. Kann sich das Team um Neu-Trainer Mark van Bommel nun gegen Kiel durchsetzen?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Testspiel zwischen Wolfsburg und Kiel heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel heute live: Das Testspiel im Überblick

Duell VfL Wolfsburg - Holstein Kiel Datum Mittwoch, 14. Juli 2021, 16 Uhr Ort AOK Stadion, Wolfsburg

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: Läuft das Testspiel heute live im TV?

Nach der 0:3-Niederlage gegen Hansa Rostock wartet auf Wolfsburg nun der nächste Test in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22: Es kommt zum Duell mit dem Zweitligisten Holstein Kiel.

Wer die Partie heute live im TV verfolgen möchte, wird jedoch enttäuscht: VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel wird heute weder im Free-TV noch im Pay-TV übertragen.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, die vollen 90 Minuten zwischen Wolfsburg und Kiel zu verfolgen - und zwar via LIVE-STREAM. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: Das Testspiel heute im LIVE-STREAM verfolgen

Da die Begegnung zwischen Wolfsburg und Kiel nicht im TV übertragen wird, muss man auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen, um beim Testspiel live dabei zu sein. Das geht folgendermaßen:

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel heute kostenlos im LIVE-STREAM anschauen

Der VfL Wolfsburg bietet das Testspiel gegen Holstein Kiel heute via Wölfe TV als LIVE-STREAM an. Der Stream wird ab 16 Uhr kostenlos auf dem YouTube-Kanal des Vereins zu sehen sein.

Hier gelangt Ihr direkt zum YouTube-Kanal des VfL Wolfsburg.

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel heute live: Die Aufstellungen zum Testspiel

VfL Wolfsburg: Die Testspiele im Überblick

Datum Gegner Ergebnis 6. Juli Erzgebirge Aue 2:1 10. Juli Hansa Rostock 0:3 14. Juli Holstein Kiel ? 17. Juli Olympique Lyon ? 24. Juli AS Monaco ?

Sobald die Aufstellungen von Wolfsburg und Kiel bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.