VfL Wolfsburg: FC Liverpool, FC Barcelona, Arsenal und Manchester City jagen offenbar Micky van de Ven

Micky van de Ven ist in dieser Saison beim VfL Wolfsburg durchgestartet und zieht wohl das Interesse gleich mehrerer Top-Klubs auf sich.

WAS IST PASSIERT? Der VfL Wolfsburg hat mit Micky van de Ven offenbar ein begehrtes Innenverteidiger-Talent in seinen Reihen. Wie Christian Falk, Fußballchef der Bild-Gruppe, bei Caught Offside berichtet, zieht der junge Niederländer offenbar unter anderem das Interesse von Liverpool, Arsenal, Manchester City und Barcelona auf sich.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 21-Jährige ist bei den Wolfsburgern in dieser Saison zur absoluten Stammkraft gereift und ist zudem niederländischer U21-Nationalspieler. Neben den vier genannten Vereinen sollen dem Bericht zu Folge auch die Top-Klubs der Serie A ihre Fühler nach van de Ven ausgestreckt haben: Juventus Turin, AC Milan, Inter Mailand und die AS Roma scouten den Verteidiger wohl ebenfalls.

Der VfL wäre wohl ab einer Ablösesumme von 30 Millionen Euro gesprächsbereit.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Van de Ven wurde in der Jugend des Eredivise-Klubs FC Volendam ausgebildet. Die Wolfsburger eisten das Talent im Sommer 2021 für 3,5 Millionen Euro vom damaligen Zweitligisten los - ein Schnäppchen aus heutiger Sicht.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Als absoluter Leistungsträger stand van de Ven in dieser Saison in allen 25 Bundesliga-Partien auf dem Feld und steuerte ein Tor und zwei Vorlagen bei.