VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung, Highlights - Alles zur Übertragung der Bundesliga

Am 31. Spieltag empfängt der VfL Wolfsburg den BVB. Goal zeigt, wie Ihr das Spiel live im TV, Im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

In der Bundesliga empfängt der VfL Wolfsburg am heutigen Samstag, 24. April, Borussia Dortmund. Die Partie des 31. Spieltags wird um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena angepfiffen.

Spielt der BVB auch in der kommenden Saison in der Champions League? Vier Spieltage vor Saisonende hängt die Qualifikation weiter am seidenen Faden. Als Fünfter liegt der BVB fünf Punkte hinter den viertplatzierten Frankfurtern und fünf hinter dem VfL Wolfsburg. Mit einem Sieg heute in Wolfsburg würde der BVB den Rückstand auf die "Wölfe" auf zwei Punkte verkürzen. Eine Niederlage kann sich der BVB im Umkehrschluss aber nicht erlauben.

Für Wolfsburg wäre die Qualifikation zur Champions League 2021/22 die Krönung einer starken Saison. Die Stärke der Wolfsburger musste am vergangenen Mittwoch auch der VfB Stuttgart anerkennen, der mit 1:3 unterlag.

Das Hinspiel gewann der BVB im Signal Iduna Park nach Toren von Manuel Akanji und Jadon Sancho mit 2:0 - kann Dortmund heute auch in Wolfsburg bestehen?

Glasner 💬: "Ich weiß, dass wir gegen den BVB nicht gerade eine Siegesserie hinter uns haben, aber das ist auch völlig egal. Es wird Zeit für uns, die Zahlen aus den Köpfen zu bekommen und das Spiel zu gewinnen."



VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Goal zeigt Euch, wie ihr das Spiel im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Zudem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Spiel der Bundesliga im Detail

Begegnung VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund Wettbewerb Bundesliga, 31. Spieltag Datum Samstag, 24. April Zeit 15.30 Uhr Ort Volkswagen Arena, Wolfsburg

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund). Die Bundesliga heute live im TV verfolgen

In der Saison 2020/21 liegen die Live-Übertragungsrechte größtenteils beim Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN. Das ZDF durfte gemäß den Vereinbarungen drei Spiele, das Eröffnungsspiel und jeweils eine Partie des 17. und 18. Spieltags, live im Free-TV übertragen.

Und welcher Anbieter zeigt die Samstagsspiele der Bundesliga? Das zeigen wir Euch im nächsten Abschnitt.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV: Sky

Samstag ist in der Bundesliga Sky-Tag! Der Bezahlsender aus Unterföhring besitzt nämlich die alleinigen Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen.

Das Spiel Wolfsburg gegen den BVB wird heute auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und für Freunde des gestochen scharfen Bildes auf Sky Sport UHD ab 15.15 Uhr gezeigt. Kommentieren wird das Spiel Oliver Seidler. Davor könnt Ihr ab 14 Uhr den "Countdown" mit Moderatorin Esther Sedlacek und Experte Dietmar Hamann auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) verfolgen. Dort wird sicher auch über das Spiel Wolfsburg gegen Dortmund gesprochen.

Ebenfalls auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) läuft ab 15.15 Uhr die große Samstagskonferenz der Bundesliga mit folgenden Spielen:

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

Mainz 05 - FC Bayern München

SC Freiburg - TSG Hoffenheim

Union Berlin - Werder Bremen

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM sehen

Bei Sky habt Ihr auch die Möglichkeit, Wolfsburg gegen Dortmund im LIVE-STREAM zu sehen. Dazu bietet der Pay-TV-Sender zwei Alternativen an: Sky Go und Sky Ticket.

Die beiden Apps liegen im Play Store und im App Store zum kostenlosen Download bereit.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM sehen: Sky Go

Für Sky-Abonnenten ist der Streamingservice Sky Go in ihrem Vertrag mit inbegriffen. Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr einfach die App herunterladen, euch mit den Sky-Zugangsdaten anmelden - und schon könnt Ihr Bundesligafußball und mehr auf Sky Go sehen.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM sehen: Sky Ticket

Ihr wollt keine langfristigen Vertrag eingehen, um das Spiel zwischen Wolfsburg und Dortmund noch kurzfristig anzusehen? Dafür gibt es Sky Ticket.

Ein Sky Ticket könnt Ihr zu verschiedenen Konditionen und Preisen erwerben. Der Vorteil: Sky Ticket ist meist jederzeit kündbar. Was alles in den verschiedenen Tickets enthalten ist, erfahrt Ihr Hier.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellung

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute: Die Highlights der Bundesliga bei DAZN

Ihr konntet Wolfsburg gegen den BVB heute nicht sehen oder wollt noch einmal die Höhepunkte sehen? Bei DAZN findet Ihr alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga ab 40 Minuten nach

DAZN zeigt außerdem ausgewählte Spiele der Bundesliga und Champions League, die Europa League, La Liga, die Ligue 1 und Serie A live. Fußballherz, was willst du mehr!

Auch für Freunde anderer Sportarten (US-Sport, Tennis, Boxen, MMA, Darts, Radsport, Rugby, ...) ist DAZN mit seinem umfangreichen Angebot die ideale Adresse.

Für all das benötigt Ihr ein Abo. Entweder ein Monatsabo (11,99 Euro pro Monat) oder ein Jahresabo (einmalig 119,99 Euro). Neukunden erhalten den ersten Monat kostenlos!

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: Goal

Wenn Ihr das Spiel Wolfsburg gegen Dortmund heute nicht live im TV oder LIVE-STREAM sehen könnt oder unterwegs seid, haben wir die perfekte Alternative für Euch: Den LIVE-TICKER von Goal. In diesem verpasst Ihr nichts und werdet zudem noch mit vielen Statistiken zum Spiel und der aktuellen Bundesliga-Tabelle versorgt.

Hier geht's zum LIVE-TICKER VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund!

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungen im Überblick