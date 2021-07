VfL Wolfsburg vs. Atletico Madrid live: Das Testspiel im TV und LIVE-STREAM sehen

Mit Atletico Madrid trifft der VfL Wolfsburg auf einen namhaften Gegner. Goal liefert die Infos zur Übertragung des Testspiels im TV und LIVE-STREAM.

Der spanische Meister gibt sich die Ehre! Der VfL Wolfsburg empfängt am heutigen Samstag, 31. Juli, zu seinem letzten Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison Atletico Madrid. Das Spiel wird um 18 Uhr im AOK-Stadion in Wolfsburg angepfiffen.

Einen besseren Gegner hätte sich der VfL Wolfsburg zur Generalprobe kaum einladen können. Acht Tage vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Preußen Münster testen die Wölfe gegen Atletico Madrid. Die Rojiblancos ließen in der vergangenen Saison in La Liga Real Madrid und den FC Barcelona hinter sich und wurden zum elften Mal Meister in Spanien.

Das Team von Trainer Diego Simeone geht in fast unveränderter Besetzung in die neue Saison. Prominentester der nur zwei Neuzugänge ist der Argentinier Rodrigo de Paul, der für eine Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Euro von Udinese Calcio kam.

Wolfsburg gegen Atletico Madrid könnte auch eine Begegnung in der Champions League 2021/22 lauten. Die Gruppen dafür werden am 26. August ausgelost.

Aber so weit denkt man beim VfL Wolfsburg noch nicht. Zunächst liegt der Fokus auf der Endphase der Vorbereitung. In dieser kassierte das Team des neuen Trainers Mark van Bommel zuletzt vier Niederlagen in Serie. Kann die Negativserie gegen Atletico Madrid beendet werden?

VfL Wolfsburg vs. Atletico Madrid: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Testspiels im TV und LIVE-STREAM und zeigt Euch zudem die Aufstellungen, sobald diese vorliegen werden.

VfL Wolfsburg vs. Atletico Madrid live: Das Testspiel im Überblick

Begegnung VfL Wolfsburg - Atletico Madrid Wettbewerb Testspiel Datum Samstag, 31 Juli 2021 Anstoss 18 Uhr Ort AOK-Stadion, Wolfsburg

VfL Wolfsburg vs. Atletico Madrid: Das Testspiel live im TV und im LIVE-STREAM sehen

Das Duell der beiden Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg und Atletico Madrid wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Das war es aber auch schon mit schlechten Nachrichten, da Ihr das Spiel dennoch live verfolgen könnt. Wo und wie? Das klären wir im nächsten Abschnitt auf.

VfL Wolfsburg vs. Atletico Madrid: Das Testspiel im LIVE-STREAM sehen

Der VfL Wolfsburg zeigt das Spiel heute über den vereinseigenen Video-Kanal Wölfe TV ab 18 Uhr live auf YouTube. Der LIVE-STREAM ist kostenlos und kann ohne eine vorherige Registrierung aufgerufen werden.

Wenn Ihr Euren PC oder das Laptop per HDMI-Kabel mit Eurem TV-Gerät verbindet, könnt Ihr das Spiel auch auf den großen TV-Bildschirm holen.

VfL Wolfsburg vs. Atletico Madrid live: Das Testspiel im TV und im LIVE-STREAM sehen - die Aufstellungen

Setzt Wolfsburg-Trainer Mark van Bommel gegen Atletico Madrid auf seine Wunschelf für den nahen Pflichtspielauftakt? Gut eine Stunde vor Spielbeginn zeigen wir Euch hier die Aufstellungen der beiden Teams.

VfL Wolfsburg: Die Testspiele im Überblick