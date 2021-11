Der 15. Spieltag der 3. Liga wird am heutigen Samstag, 6. November, mit sieben Spielen fortgesetzt. In einer Partie treffen dabei der VfL Osnabrück und 1860 München aufeinander. Angepfiffen wird das Spiel um 14 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück.

Nach sieben gewonnenen Punkten aus den vergangenen drei Spielen verbesserte sich der VfL Osnabrück in der Tabelle der 3. Liga klammheimlich auf Platz zwei. Der TSV 1860 München kann von solch einer Platzierung nur träumen. Mit 17 Punkten liegen die Löwen als 13. nur einen Punkt vor dem SC Freiburg II auf Platz 17, der am Saisonende den Abstieg bedeuten würde. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass 1860 München eine Partie weniger absolviert hat.

In der 2. Runde des DFB-Pokals sorgten die beiden heutigen Kontrahenten zuletzt für Furore. 1860 München schaltete Zweitligist Schalke 04 aus, der VfL Osnabrück musste sich Bundesligist SC Freiburg erst im Elfmeterschießen geschlagen geben.

Der VfL Osnabrück empfängt in der 3. Liga heute 1860 München. Goal liefert die Infos zum Spiel und zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM. Außerdem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

VfL Osnabrück vs. 1860 München heute live: Das Spiel der 3. Liga auf einen Blick

Begegnung VfL Osnabrück - TSV 1860 München Wettbewerb 3. Liga, 15. Spieltag Datum Samstag, 6. November Anpfiff 14 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Bremer Brücke, Osnabrück

VfL Osnabrück vs. 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

An jedem Spieltag der 3. Liga werden zehn Partien absolviert. Bei 38 Spieltagen macht das insgesamt 380 Spiele. Diese werden alle von MagentaSport live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Der Bezahlsender der Telekom bietet zudem jeden Samstag eine Konferenz an.

Zusätzlich werden an jedem Samstag, an dem in der 3. Liga gespielt wird, einige Spiele live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte hierfür liegen bei der ARD, die auf Das Erste oder in den 3. Programmen die Spiele live im frei empfangbaren Fernsehen ausstrahlt.

VfL Osnabrück vs. 1860 München: Die 3. Liga heute live im Free-TV?

Drei Drittligaspiele werden heute live im Free-TV übertragen - darunter auch VfL Osnabrück gegen 1860 München. Verantwortlich dafür zeichnen die 3. Programme, in denen die beiden Kontrahenten geografisch beheimatet sind.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) zeigt das Spiel ebenso ab 14 Uhr live wie der Bayerische Rundfunk (BR).

VfL Osnabrück vs. 1860 München: Die 3. Liga heute im Pay-TV

Wie bereits beschrieben überträgt MagentaSport alle Drittligaspiele live. Warum sollte da Osnabrück vs. 1860 München nicht dazu gehören?

MagentaSport geht heute um 13.45 Uhr auf Sendung. Als Moderatorin ist Anett Sattler im Einsatz, als Kommentator Markus Höhner. Selbstverständlich ist Osnabrück vs. 1860 München Teil der Konferenz, deren Übertragung ebenfalls um 13.45 Uhr beginnt.

MagentaSport ist ein Pay-TV-Sender des Mobilfunkanbieters Telekom. Wer die 3. Liga im Fernsehen schauen möchte, muss ein Abo abgeschlossen haben und einen Telekom-Receiver sowie die MagentaTVBox besitzen.

Kunden der Telekom bezahlen für ein Abo mindestens 4,95 Euro pro Monat. Falls Ihr kein Kunde der Telekom seid, könnt Ihr trotzdem die 3. Liga schauen, müsst dafür allerdings mehr Geld bezahlen (ab 9,95 Euro Euro im Monat). HIER findet Ihr alle Angebote im Überblick!

VfL Osnabrück vs. 1860 München: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM

MagentaSport bietet auch einen LIVE-STREAM zu seinen Übertragungen an. Bei den Konditionen im Internet macht MagentaSport keinen Unterschied zur Übertragung im LIVE-STREAM.

Mit der kostenlosen MagentaTV-App könnt Ihr das Spiel auch auf Eurem Smartphone oder Tablet ansehen. Die App gibt es auch für viele verschiedene Smart-TV-Geräte oder aber für externe Geräte wie TV-Sticks und Konsolen.

Kostenlos sind die angebotenen LIVE-STREAMS des NDR und des BR. Zu diesen gelangt Ihr über folgende Links:

VfL Osnabrück vs. 1860 München heute: Der LIVE-STREAM via OneFootball

Seit einigen Monaten ist es auch möglich, sich einzelne Spiele ohne Abschluss eines Abos im LIVE-STREAM anzusehen. Möglich macht das eine Kooperation von MagentaSport mit der Fußball-Plattform OneFootball.

Alles, was Ihr dazu benötigt, sind ein Smartphone oder Tablet und die App One Football. Dort könnt Ihr Euch das Spiel Eurer Wahl, beispielsweise Osnabrück vs. 1860 München, aussuchen.

Der Preis pro ausgewähltem Spiel beträgt 2,99 Euro. Der anfallende Betrag wird über den App- oder Playstore bezahlt.

VfL Osnabrück vs. 1860 München: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Für Interessierte, die keinen Zugang zu MagentaSport haben, stellt Goal als Alternative einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Verfügung.

Hier geht's zum LIVE-TICKER VfL Osnabrück vs. 1860 München.

VfL Osnabrück vs. 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Osnabrück:

Aufstellung 1860 München:

VfL Osnabrück vs. 1860 München heute live: Die Übertragungen im Überblick