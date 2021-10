VfL Osnabrück vs. SC Freiburg heute live: So seht Ihr den DFB-Pokal live im TV und LIVE-STREAM

Die 2. Runde des DFB-Pokals steht an. Der VfL Osnabrück empfängt den SC Freiburg. Hier gibt´s alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Der DFB-Pokal geht in die 2. Runde. Am Dienstagabend (26. Oktober 2021) ist der SC Freiburg beim VfL Osnabrück zu Gast.

Angepfiffen wird die Partie an der Bremer Brücke um 20:45 Uhr. In der ersten Runde des Pokals konnte sich Osnabrück mit einem 2:0-Sieg gegen Werder Bremen durchsetzen. Man hat also schon zeigen können, dass man es mit höherklassigen Mannschaften aufnehmen kann. Der SC Freiburg bestritt die erste Runde ebenfalls gegen einen Drittligisten. Mit 1:0 konnte man damals die Würzburger Kickers eher bezwingen. Trotzdem soll die Mannschaft von Christian Streich gewarnt sein. In der 3. Liga steht der VfL auf einem guten vierten Platz. Osnabrück wird es den Breisgauern also sicher nicht leicht machen und wir dürfen uns auf ein unterhaltsames Spiel freuen.

Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie Osnabrück vs. Freiburg im TV und LIVE-STREAM.

VfL Osnabrück vs. SC Freiburg heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung VfL Osnabrück vs. SC Freiburg Wettbewerb DFB-Pokal - 2. Runde Anpfiff 26. Oktober - 20:45 Uhr Spielort Bremer Brücke (Osnabrück)

VfL Osnabrück vs. SC Freiburg heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Leider gibt es schlechte Nachrichten, was die Übertragung im Free-TV angeht. Nur zwei Partien aus der zweiten Runde des DFB-Pokals werden live im TV gezeigt. Die heutige Partie zwischen Osnabrück und dem SC Freiburg gehört leider nicht dazu. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit wie Ihr das Spiel verfolgen könnt. In den nächsten Abschnitten verraten wir Euch mehr

VfL Osnabrück vs. SC Freiburg heute live: Das Spiel live bei Sky

Zuständig für die Übertragung dieses Spiels ist der Bezahlsender Sky. Dort wird die Partie live und in voller Länge gezeigt. Wie der Begriff Bezahlsender aber schon verrät, ist das Ganze nicht umsonst. Damit Ihr Zugriff auf die Inhalte des Pay-TV-Senders bekommt, müsst Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Ihr müsst Euch dabei zwischen verschiedenen Paketen entscheiden. Wenn Ihr die Spiele des DFB-Pokals sehen wollt, müsst Ihr das Sport-Paket auswählen. Damit könnt Ihr dann u.a. auch noch die Premier League und die Formel 1 live sehen.

Aber aufgepasst! Die Bundesligaspiele, die bei Sky gezeigt werden, könnt Ihr damit nicht sehen. Dafür braucht Ihr dann wieder das Bundesliga-Paket. Mehr Infos dazu könnt Ihr hier noch einmal nachlesen. Habt Ihr ein gültiges Sky-Abo könnt Ihr also ab 20:45 Uhr entspannt einschalten, und das Spiel live im Pay-TV bei Sky verfolgen.

VfL Osnabrück vs. SC Freiburg heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM

Ihr wollt die Partie lieber im LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem, auch das funktioniert. Hierbei bietet Euch Sky sogar zwei unterschiedliche Möglichkeiten an. Mehr dazu in den folgenden Abschnitten.

VfL Osnabrück vs. SC Freiburg heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Parallel zur Übertragung im Pay-TV bietet Sky auch einen LIVE-STREAM der dort gezeigten Spiele an. Allerdings braucht Ihr natürlich auch für diesen ein gültiges Abo. Nur wenn Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky abgeschlossen habt, könnt Ihr Euch auf einem internetfähigen Gerät mit euren Zugangsdaten von Sky bei Sky Go anmelden und das Spiel im LIVE-STREAM sehen. Den Link zu Sky Go haben wir hier für Euch herausgesucht.

VfL Osnabrück vs. SC Freiburg heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Das Sky Ticket ist für alle interessant, die das Spiel zwar gerne sehen möchten, sich aber vielleicht nicht so lang vertraglich an Sky binden wollen. Mit dem Sky Ticket könnt Ihr Euch einen Monat Zugang zum Liveprogramm von Sky erkaufen. Für 29,99€ könnt Ihr mit dem Supersport-Ticket also 30 Tage lang alle Bundesligaspiele, Premier League-Partien und alle Spiele des DFB-Pokals im LIVE-STREAM sehen.

Ein Jahresabo gibt es übrigens auch. Dann zahlt Ihr im ersten Jahr 19,99€ monatlich. Genaueres zum Sky Ticket könnt Ihr hier noch einmal nachlesen.

VfL Osnabrück vs. SC Freiburg heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Ihr könnt nicht direkt live vor dem Bildschirm mitfiebern? Kein Problem, dafür haben wir den LIVE-TICKER von Goal. Damit bleibt Ihr ebenfalls immer up to date und werdet sofort informiert, wenn auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

VfL Osnabrück vs. SC Freiburg heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften bekanntgegeben werden, könnt Ihr sie hier nachlesen.