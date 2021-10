Aufstiegsaspirant VfL Osnabrück empfängt in der 3. Liga heute Kellerkind FSV Zwickau. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

In der 3. Liga trifft Aufstiegskandidat VfL Osnabrück heute auf den kriselnden FSV Zwickau. Alle Infos zur Partie, auch zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM, gibt es im Folgenden.

Der Kampf um die Aufstiegsplätze in Liga drei gleicht derzeit einem Schneckenrennen. Obwohl etwa Tabellenführer 1. FC Magdeburg zwei Niederlagen nacheinander kassierte, liegen die Sachsen-Anhaltiner immer noch an der Spitze. Die Osnabrücker hätten am vergangenen Wochenende die Tabellenführung übernehmen können, verloren aber beim 1. FC Kaiserslautern. Schlagen die Niedersachsen heute zurück?

Ganz schlecht lief der Saisonstart für die Zwickauer, das Team des früheren Osnabrückers Joe Enochs hat erst einen Sieg auf der Habenseite stehen, aber auch erst viermal verloren. Mit sechs Unentschieden teilen sich die Sachsen den Titel der Remiskönige mit 1860 München. Gelingt Zwickau bei Enochs' alter Liebe der Befreiungsschlag?

Der VfL Osnabrück trifft am 11. Spieltag der 3. Liga auf den FSV Zwickau. Goal hat alle Infos zum Spiel.

VfL Osnabrück vs. FSV Zwickau heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG VfL Osnabrück vs. FSV Zwickau WETTBEWERB 3. Liga | 11. Spieltag ORT Bremer Brücke | Osnabrück ANSTOSS 14 Uhr (im LIVE-TICKER)

VfL Osnabrück vs. FSV Zwickau heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Festigt der VfL seine Position in der Spitzengruppe der 3. Liga? Oder befreit sich Zwickau aus dem Tabellenkeller? Auf jeden Fall steht an der traditionsreichen Bremer Brücke ein spannendes Spiel auf den Programm. Für alle, die nicht vor Ort sind, kommen hier jetzt alle Infos zur Übertragung.

VfL Osnabrück vs. FSV Zwickau heute: So wird die 3. Liga übertragen

Freunde der 3. Liga kommen nicht um ein Abonnement herum, wenn sie regelmäßig die Spiele ihres Lieblingsklubs im TV sehen wollen. Denn die Übertragungsrechte an allen 380 Saisonspielen liegen bei MagentaSport, dem Ableger für Sportübertragungen der Deutschen Telekom.

Aber auch wenn MagentaSport der einzige Anbieter ist, der wirklich alle Spiele der 3. Liga zeigt, so werden regelmäßig auch Partien im Free-TV gezeigt. Denn die ARD und ihre dritten Programme zeigen regelmäßig am Wochenende ausgewählte Partien live. Auf welchem Sender die Spiele laufen, hängt von der Partie selbst ab und wird daher erst einige Tage zuvor festgelegt.

Aber wie sieht es nun mit der heutigen Begegnung zwischen Osnabrück und Zwickau aus? Schlechte Nachricht für die Fans beider Klubs, die kein Abo bei MagentaSport haben: Dieses Spiel läuft nicht im Free-TV! Denn der NDR, zu dessen Sendegebiet Osnabrück gehört, zeigt stattdessen die Partie des SV Meppen beim MSV Duisburg. Und im MDR, Heimat der Zwickauer, läuft der Sommer-Grand-Prix der Skispringer in Klingenthal.

VfL Osnabrück vs. FSV Zwickau heute: So überträgt MagentaSport

Wie üblich steigt MagentaSport für die Partien am Samstagnachmittag um 13.45 Uhr in die Vorberichterstattung ein. Das Spiel zwischen Osnabrück und Zwickau wird von Tobias Schäfer moderiert, Kommentator ist Franz Büchner.

Begegnung: VfL Osnabrück vs. FSV Zwickau

Übertragung: MagentaSport

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

Anstoß: 14 Uhr

Kommentator: Franz Büchner

VfL Osnabrück vs. FSV Zwickau heute: So kann MagentaSport empfangen werden

MagentaSport gibt es entweder als Zusatzoption für Telekom-Kunden oder aber als gewöhnlichen Streamingdienst für alle, die keinen bestehenden Telekom-Vertrag haben. Telekom-Kunden können MagentaSport für 4,95 Euro im Monat hinzubuchen. Allerdings muss in diesem Fall auch direkt ein Jahresabo abgeschlossen werden, die monatliche Kündbarkeit fällt hier weg.

Auf diese Flexibilität können Nicht-Kunden des Unternehmens hingegen zurückgreifen. Allerdings kostet das Monatsabo mit 16,95 Euro dann auch gleich deutlich mehr. Preislich in der Mitte liegt das Jahrespaket für alle, die keinen Telekom-Vertrag haben. Denn dieses ist für 9,95 Euro monatlich zu haben.

MagentaSport gibt es ganz klassisch als LIVE-STREAM für den Computer oder via App für Smartphone oder Tablet. Doch auch auf dem TV kann MagentaSport genutzt werden. Die App gibt es nämlich für viele verschiedene Smart-TVs oder aber für externe Geräte wie TV-Sticks. Telekom-Kunden können MagentaSport auch via MagentaTV nutzen, falls vorhanden. Alle Infos gibt es auch unter diesem Link.

VfL Osnabrück vs. FSV Zwickau heute: Der LIVE-STREAM via OneFootball

Seit einigen Wochen hat MagentaSport eine Kooperation mit der Fußball-Plattform OneFootball laufen. Diese ermöglicht es den Liebhabern der 3. Liga, jedes Spiel einzeln zu buchen - ohne ein Abo abschließen zu müssen. Alles, was Ihr dafür braucht, ist ein Smartphone oder Tablet sowie die OneFootball-App.

In der App selbst sucht Ihr Euch das entsprechende Spiel aus und könnt dann den Stream zur Partie kaufen. Jede Drittliga-Partie kostet 2,99 Euro, die Abrechnung erfolgt über den App- bzw. Playstore. Der Haken: Der Service existiert noch nicht für den Computer, sondern nur für die mobilen Endgeräte.

VfL Osnabrück vs. FSV Zwickau heute: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen veröffentlicht und dann hier an dieser Stelle nachgereicht.

VfL Osnabrück vs. FSV Zwickau heute: Der LIVE-TICKER

Bestens informiert werden alle Freunde des VfL Osnabrück oder des FSV Zwickau auch in unserem LIVE-TICKER. Dort wird detailliert über das Spielgeschehen berichtet.