VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Liga kämpfen Bochum und der VfB Stuttgart um drei Punkte. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der 22. Spieltag der 2. wird mit dem Duell zwischen dem und dem beschlossen. Anpfiff der Partie ist am Montagabend um 20.30 Uhr.

Der VfB Stuttgart jagt weiter nach dem direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Vor dem 22. Spieltag rangieren die Schwaben auf Rang drei und stehen somit auf dem Relegationsplatz. Ganz andere Sorgen gibt es dagegen in Bochum. Der VfL hat aktuell 23 Zähler auf dem Konto und ist damit nur zwei Punkte von der Abstiegszone entfernt und braucht dringend Zählbares, um sich etwas Luft zu verschaffen.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, wenn Ihr eine Antwort auf die Frage haben wollt, wo Bochum gegen Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM läuft. Außerdem findet Ihr ab rund eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellungen beider Kontrahenten weiter unten im Artikel.

VfL Bochum gegen VfB Stuttgart: Alle Daten zum Duell auf einen Blick

DATUM: Montag, 17. Februar 2020

Montag, 17. Februar 2020 UHRZEIT: 20.30 Uhr

20.30 Uhr ORT: Vonovia Ruhrstadion, Bochum

Vonovia Ruhrstadion, Bochum TV-ÜBERTRAGUNG: Sky

Sky LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket / Onefootball-App

Sky Go / Sky Ticket / Onefootball-App LIVE-TICKER: Goal

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute live im TV sehen - so geht's

Für alle Fans des VfL und des VfB, die das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs live im TV sehen wollen, gibt es gute Nachrichten. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel aus Bochum am Montagabend im Fernsehen.

VfL Bochum gegen VfB Stuttgart wird am Montag auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 sowie Sky Sport Bundesliga 1 HD gezeigt. Die Vorberichterstattung aus dem Studio beginnt bereits um 20 Uhr, also rund 30 Minuten vor dem Anpfiff der Partie. Sobald der Ball rollt, wird live aus dem Bochumer Stadion übertragen.

Um Sky empfangen zu können, muss man Abonnent beim Pay-TV-Sender und im Besitz des Bundesliga-Abos sein. Dafür bietet Sky verschiedene Optionen an. Mehr Details zu den verschiedenen Abo-Modellen findet Ihr auf der Homepage des Senders.

Doch die Fernsehübertragung ist nicht die einzige Möglichkeit, das Montagsspiel der live zu sehen - die Partie wird auch im LIVE-STREAM zu sehen sein. Welche Option es dafür gibt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM: Es gibt mehrere Optionen der Übertragung

Alternativ zur Übertragung im TV gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die Partie zwischen Bochum und Stuttgart mitzuerleben - und zwar via LIVE-STREAM. Das funktioniert folgendermaßen:

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM von Sky sehen

Die vollen 90 Minuten zwischen Bochum und dem VfB aus Stuttgart laufen bei Sky Go im LIVE-STREAM. Zudem zeigt auch der Zusatzanbieter Sky Ticket die ganze Partie live im Stream.

Der große Vorteil ist, dass Ihr mit einem Sky-Abo gleichzeitig auch gleich einen Login für das Streamingportal Sky Go bekommt und dann schließlich entscheiden könnt, wo Ihr Bochum vs. Stuttgart sehen wollt.

Sky Go kann auf fast allen mobilen Geräten installiert werden. Die App erhaltet Ihr in den jeweiligen Stores:

Bei Sky Ticket müsst Ihr Euch nicht langfristig binden, sondern könnt monatlich ein neues Abo abschließen. Alle Infos gibt es hier.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart im LIVE-STREAM in der Onefootball-App

Doch Sky Go und Sky Ticket sind nicht die einzigen Möglichkeiten, das Montagsspiel der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM zu sehen. Seit dieser Saison laufen alle Spiele aus dem deutschen Unterhaus auch im LIVE-STREAM der Onefootball-App.

Jeder LIVE-STREAM kann dabei für einmalig 3,99 Euro erworben werden - ohne Abo und ohne Verpflichtungen. Weitere Informationen hierzu findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Onefootball!

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: Die Highlights auf DAZN sehen

Nach dem Abpfiff der Partie wird es mehrere Wege geben, die Highlights zu sehen, aber kaum einer ist wohl so schnell und einfach wie DAZN. Der Streamingdienst, der seit dieser Spielzeit auch die und überträgt, zeigt alle Höhepunkte der Bundesliga und der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie.

Wer es also nicht geschafft hat, Bochum gegen Stuttgart live im TV und LIVE-STREAM zu sehen, kann das einfach dort nachholen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat. Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 11,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: Die Aufstellungen

Die Startformationen beider Kontrahenten wird rund eine Stunde vor dem Anpfiff veröffentlicht. Sobald dies geschehen ist, findet Ihr sie an dieser Stelle.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER

Wer nicht in den Genuss der bildlichen Übertragen - egal, ob im TV oder LIVE-STREAM - kommen kann, muss natürlich keine Sekunde der Partie verpassen und kann in Echtzeit am Geschehen teilhaben. Ein LIVE-TICKER ist hier die Lösung.

Auch Goal bietet einen TICKER zu Bochum gegen Stuttgart an. Dort findet Ihr ab rund zehn Minuten vor Beginn alles Wichtige, das im Vorfeld der Partie besprochen werden muss. Sobald der Ball rollt, seid Ihr immer auf Ballhöhe und bekommt alle Spielszenen, Tore, Vorlagen, Gelbe oder Rote Karten blitzschnell geliefert. Eine große Statistikzentrale ist ebenfalls Bestandteil des Angebots, das für Euch komplett kostenlos ist.