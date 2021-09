In der ersten Sonntagspartie des 6. Spieltags der Bundesliga empfängt der VfL Bochum heute den VfB Stuttgart. Hier gibt es die Infos zum Spiel

Der VfL Bochum und der VfB Stuttgart eröffnen den heutigen Bundesliga-Sonntag. Los geht es "anne Castroper" um 15.30 Uhr.

Die große Frage für die Fans des VfL Bochum lautet: Wie verkraftet der Aufsteiger die bittere 0:7-Klatsche beim FC Bayern? Trainer Thomas Reis musste seine Spieler nach dem Debakel aufrichten und gleichzeitig den Fokus auf den heutigen Gegner aus Stuttgart lenken. Ist das geglückt?

Auch die Stuttgarter reisen mit einem Negativerlebnis ins Ruhrgebiet, wenngleich das 1:3 gegen Bayer Leverkusen deutlich humaner ablief. Doch die Schwaben müssen allmählich aufpassen, denn vier Punkte aus fünf Spielen und Tabellenplatz 14 entsprechen nicht den eigenen Ansprüchen.

Der VfL Bochum empfängt heute den VfB Stuttgart - wer schafft die Trendwende? Goal hat alle wichtigen Infos.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG VfL Bochum vs. VfB Stuttgart WETTBEWERB Bundesliga | 6. Spieltag ORT Vonovia Ruhrstadion | Bochum ANSTOSS 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Seit Saisonbeginn gilt für die Bundesliga ein neuer TV-Vertrag. Die wichtigste Änderung betrifft dabei die Sonntagsspiele und damit auch die Partie zwischen Bochum und Stuttgart. Denn alle Spiele am Sonntag sind seit dieser Saison nicht mehr bei Sky, sondern ausschließlich bei DAZN zu sehen!

Der Streamingdienst hat seine Rechte an der Bundesliga damit deutlich ausgeweitet, zuvor übertrug DAZN nur die Freitagsspiele sowie die unregelmäßigen Partien am frühen Sonntagnachmittag und am Montagabend. Beide Anstoßzeiten gibt es in der 1. Bundesliga nicht mehr, und auch der Split am Sonntag zwischen Sky und DAZN ist Geschichte.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute: So überträgt DAZN die Partie

DAZN beginnt die Vorberichterstattung zum heutigen Spiel um 15 Uhr. Moderator der Sendung ist Tobi Wahnschaffe, als Experte begleitet Jonas Hummels die Analysen vor, während und nach dem Spiel. Kommentator der Begegnung ist Mario Rieker.

Neue Woche, neue Chance auf drei Punkte. Die Vorbereitung auf #BOCVfB läuft!💪#meinVfL pic.twitter.com/wMiTTyFncG — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) September 21, 2021

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute: Alles zum Empfang von DAZN

Noch bis 30. September bietet DAZN den Abschluss eines Gratismonats an. Wer sich also bis dahin neu registriert, der kann einen Monat lang das gesamte Programm von DAZN nutzen, ohne etwas dafür zu bezahlen. Wer auch nach dem Probemonat an Bord bleiben will, der hat die Wahl zwischen einem Monatsabo und einem Jahresvertrag.

Das Monatsabo bietet dabei die volle Flexibilität und beinhaltet eine monatliche Kündbarkeit. Der Preis für dieses Abo liegt bei 14,99 Euro im Monat. Günstiger, aber dafür weniger flexibel ist das Jahresabo. Hier bindet Ihr Euch direkt für ein Jahr und müsst den Gesamtpreis auch sofort bezahlen. Dieser beläuft sich auf 149,99 Euro und entspricht damit ziemlich genau zehn Monatsbeiträgen. Zwei Monate bekommt Ihr also quasi geschenkt.

DAZN kann auf vielen verschiedenen Geräten genutzt werden. Ganz klassisch bietet DAZN die Nutzung via LIVE-STREAM im Browser Eures Computers an. Dazu gibt es die DAZN-App für viele verschiedene Endgeräte. Zahlreiche Smart-TV-Geräte haben die Anwendung ebenso im Appstore parat wie diverse TV-Sticks, zu denen etwa der Amazon Fire TV Stick oder der Google Chromecast gehören. Auch auf der PlayStation oder der Xbox ist DAZN nutzbar. Und für den LIVE-STREAM für unterwegs gibt es die App natürlich auch für Smartphone und Tablet.

Zudem hat DAZN bereits vor einiger Zeit die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 ins Leben gerufen. Diese sind allerdings nicht für alle verfügbar, sondern können nur hinzugebucht werden, wenn ein Vertrag mit Sky oder Vodafone besteht. Apropos Sky: Wer Sky Q besitzt, kann auch über den Receiver oder die IPTV-Box auf DAZN zugreifen, benötigt aber natürlich einen bestehenden DAZN-Zugang.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute: Das bietet DAZN

DAZN bietet neben der Bundesliga auch fast die komplette Champions League und viele internationale Fußball-Highlights, etwa die Serie A, die spanische Liga oder die Ligue 1. Zudem ist DAZN auch abseits des Fußballs stark vertreten. Darts und Tennis gehören ebenso zum Portfolio wie die US-Ligen NFL, NBA, NHL und MLB. Auch Boxfans dürfen sich über regelmäßige Highlights bei DAZN freuen.

Hier geht's zum Gratismonat

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Alle wichtigen Szenen des Spiels in Bochum bekommt Ihr zudem auch in unserem LIVE-TICKER serviert. Hier verpasst Ihr nichts!

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen veröffentlicht. Hier werden sie dann nachgereicht.