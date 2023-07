Der VfL Bochum setzt auch in dieser Saison auf seine Heimstärke. Wo man Tickets kaufen kann, zeigt Euch GOAL.

Der VfL Bochum gehört in Westdeutschland und vor allem im Ruhrgebiet zu den populärsten Vereinen.

In seiner dritten Saison nach dem Aufstieg 2021 will der Traditionsklub in der Spielzeit 2023/24 nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben.

Der Besuch eines Heimspiels des VfL Bochum ist immer ein Erlebnis. Die Fans sorgen immer für eine gute Stimmung. Wo kann man Tickets dafür kaufen und wie viel kosten sie? GOAL verrät Euch das.

VfL Bochum, Tickets: Wo kann man Karten kaufen?

Zunächst einmal könnt Ihr Tickets für die Spiele des VfL Bochum beim Verein selbst kaufen. HIER gelangt Ihr zum Ticketshop auf der offiziellen Homepage des VfL.

Und HIER erhaltet Ihr weitere Infos rund um den Ticketverkauf beim VfL.

Zudem ist es möglich, Tickets für die Heimspiele des VfL Bochum über die Plattform StubHub zu kaufen. HIER könnt Ihr Karten für Bochum-Spiele bei StubHub erwerben!

Ticketpreise beim VfL Bochum: Wie teuer sind die Karten für Heimspiele?

Die Heimspiele werden in zwei Kategorien eingeteilt: A und B. In die etwas teurere Kategorie B fallen die Partien gegen den FC Bayern München, Borussia Dortmund und drei weitere noch zu bestimmende Gegner. Für alle anderen Spiele gibt es Tickets in der Kategorie A.

HIER gelangt Ihr zu den detaillierten Preisen.

Tickets für Bochum-Spiele: Die Eckdaten zum Stadion

Name Vonovia Ruhrstadion Eröffnung 8. Oktober 1911 Maximale Kapazität 26.000 Zuschauer Kapazität bei internationalen Spielen 23.500 Zuschauer

VfL Bochum, Tickets: Wann beginnt die neue Saison?

Das erste Pflichtspiel der Saison 2023/24 bestreitet der VfL Bochum am 12. August. In der ersten Runde des DFB-Pokals muss der VfL bei Arminia Bielefeld ran.

Die neue Bundesliga-Spielzeit beginnt für Bochum am 19. August mit einem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart.

Getty Images

Tickets für Spiele des VfL Bochum kaufen: Wann sind die Topspiele und Derbys in der Saison 2023/24?