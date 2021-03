VfL Bochum vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Top-Spiel in der 2. Bundesliga: Bochum empfängt den Hamburger SV! Goal liefert alle Informationen zur Übertragung im TV oder LIVE-STREAM.

Der VfL Bochum und der HSV (Hamburger SV) treffen im Spitzenspiel der 2. Bundesliga aufeinander. Anstoß der Partie ist am 12. März um 18.30 Uhr im Rewirpowerstadion.

Bochum ist aktuell Tabellenführer im Unterhaus und der HSV wird auch mit einem Sieg nicht am Team von Thomas Reis vorbeiziehen, doch die Hanseaten bräuchten im Kampf um die Aufstiegsplätze dennoch dringend einen Sieg.

Zuletzt verpasste die Thioune-Truppe trotz starker Leistung einen Sieg gegen den Tabellenzweiten Holstein Kiel. Wird es in Bochum klappen?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo VfL Bochum gegen den HSV heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams!

VfL Bochum gegen den HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 2. Bundesliga (24. Spieltag)

: 2. Bundesliga (24. Spieltag) Datum : Freitag, 12. März 2021

: Freitag, 12. März 2021 Uhrzeit : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Ort : Rewirpowerstadion, Bochum

VfL Bochum gegen den HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Die 2. Bundesliga wird auch in dieser Spielzeit exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring übertragen. Der Bezahlsender zeigt jede Partie, entweder in der Konferenz oder im Einzelspiel, live.

Fans von Bochum und dem HSV sind also bei Sky genau an der richtigen Adresse, um die Begegnung live sehen zu können.

VfL Bochum gegen den HSV (Hamburger SV) heute live im TV

Sky geht am Freitag bereits ab 18 Uhr auf Sendung . VfL Bochum gegen den HSV (Hamburger SV) sehen Kunden auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 (HD) . Wer das Spitzenspiel in einer Konferenz mit den anderen Partien aus dem Unterhaus sehen will, muss auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) schalten.

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr ein Abonnement beim Sender haben und einen passenden Receiver besitzen. Wie das geht und wie viel das kostet, erfahrt Ihr auf der Webseite von Sky.

Das Einzelspiel zwischen Bochum und dem HSV kommentiert Stefan Hempel.

VfL Bochum gegen den HSV (Hamburger SV) heute live im LIVE-STREAM

Gibt es auch eine Möglichkeit für Fans, die keinen Sky-Receiver besitzen oder Freitagabend vielleicht unterwegs sind? Die Antwort lautet: Ja! Sky streamt die 2. Bundesliga - auch Bochum gegen den HSV - im LIVE-STREAM .

Dafür gibt es drei Möglichkeiten: Sky Go, Sky Ticket und Onefootball . Alle Apps sind kostenlos als Download verfügbar. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

VfL Bochum gegen den HSV (Hamburger SV) heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Ihr habt bereits ein TV-Abo bei Sky? Dann ist Sky Go die Antwort für Euch, um Bochum gegen den HSV im LIVE-STREAM sehen zu können.

Sky Go ist für jeden Kunden mit einem TV-Abonnement nämlich kostenlos. Nach dem Herunterladen der Anwendung müsst Ihr Euch nur noch mit den Daten, die ihr bei Abschluss des Vertrags bekommt, einloggen – und schon kann der LIVE-STREAM starten.

VfL Bochum gegen den HSV (Hamburger SV) heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Ihr habt keine Lust auf ein langfristiges Abo bei Sky? Dann haben wir eine zweite Option für Euch!

Sky Ticket ist für alle Zuschauer, die Sky nicht abonniert haben, das Spiel zwischen Bochum und dem HSV dennoch sehen wollen. Der Vorteil vom Ticket ist, dass es monatlich kündbar ist. Mehr Informationen zu Paketen, Preisen und vielem mehr findet Ihr hier .

Quelle: Getty Images

VfL Bochum gegen den HSV (Hamburger SV) heute live im LIVE-STREAM: Onefootball

Sky hat eine Kooperation mit der Onefootball-App , deshalb bietet das Fußballportal das Einzelspiel von Bochum gegen HSV ebenfalls als LIVE-STREAM an. 3,99 Euro lautet der einmalige Preis dafür! Hier geht's zu Onefootball.

VfL Bochum gegen den HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

VfL Bochum gegen den HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.

Ihr seid verhindert, unterwegs oder wollt einfach kein Geld für eine Übertragung von Bochum gegen den HSV ausgeben?

Der LIVE-TICKER von Goal ist eine kostenlose Alternative zur Übertragung via TV oder LIVE-STREAM. Dort verpasst Ihr mit Sicherheit keine wichtige Szene!

Quelle: Getty Images

VfL Bochum gegen den HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Haben Fans Bochum gegen den HSV verpasst, wollen sich jedoch eine Zusammenfassung anschauen, dann schaut bei DAZN vorbei. Dort kann man sich nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie ansehen - und das ist komplett kostenlos möglich.

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der ein breites Spektrum an Live-Sport im Angebot hat. Unter anderem gibt es die Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, NFL, NHL, NBA, MLB, Boxen, Darts, Motorsport und Tennis auf der Plattform zu sehen.

Aber wie geht das kostenlos? DAZN schenkt jedem Neukunden den ersten Monat des Abonnements, danach kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo.

VfL Bochum gegen den HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

VfL Bochum bisher 80 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Hamburger SV 24 Siege 35 21 Remis 21 102 Tore 129

VfL Bochum gegen den HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick