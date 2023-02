VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und STREAM: Wer überträgt?

Der BVB bekommt es im DFB-Pokal mit dem VfL Bochum zu tun. GOAL liefert alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Heute Abend (8. Februar 2023) treten der VfL Bochum und der BVB (Borussia Dortmund) im Achtelfinale des DFB-Pokals gegeneinander an. Die Partie wird um 20.45 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum angepfiffen.

Im Pokal gab es diese Begegnung bisher erst einmal. 1983 konnte sich der BVB in der Verlängerung mit 3:1 durchsetzen. In der Bundesliga-Hinrunde gab es im November einen klaren 3:0-Sieg der Dortmunder. Aktuell versuchen die Bochumer dem Tabellenkeller zu entfliehen, während sich Dortmund sogar Chancen auf die Meisterschaft ausrechnen kann.

Hier findet Ihr alle relevanten Infos zur Übertragung des DFB-Pokal-Achtelfinals im TV und LIVE-STREAM.

VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb DFB-Pokal / Achtelfinale Anpfiff 8. Februar - 20.45 Uhr Spielort Vonovia-Ruhrstadion (Bochum)

VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Wo gibt es eine TV-Übertragung?

Ihr wollt jetzt natürlich wissen, wo Ihr die Partie im TV verfolgen könnt. Bleibt dran, alle Infos dazu, findet Ihr in den kommenden Abschnitten.

Imago Images

VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Übertragung bei Sky

Sky überträgt ausnahmslos alle Spiele des DFB-Pokals live im Pay-TV. Um dort jetzt zusehen zu können, müsst Ihr aber natürlich bezahlen. Genauer gesagt braucht Ihr bei Sky nämlich das Sky-Sport-Paket.

Das bietet neben dem DFB-Pokal auch die Premier League und die Formel 1 in der Übertragung an. Kostenmäßig müsst Ihr dann mit 20 Euro pro Monat rechnen. Dieser Preis erhöht sich nach einem Jahr noch einmal um acht Euro monatlich.

Sobald Ihr das Sky-Sport-Paket dann als Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr die Partie live ab 20:45 Uhr bei Sky-Sport-1 sehen.

VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Free-TV-Übertragung im ZDF

Wirklich alle Spiele des DFB-Pokals könnt Ihr zwar nur bei Sky sehen, allerdings werden manche Partien auch im Free-TV übertragen. Und zu diesen Spielen gehört u.a. auch die heutige Partie zwischen Bochum und Dortmund.

Das ZDF beginnt die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen bereits um 20:15 Uhr mit Moderator Sven Voss. Als Kommentatoren gehen dann eine halbe Stunde später Oliver Schmidt und Hanno Balitsch an den Start.

VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Per LIVE-STREAM das Spiel verfolgen

Falls Ihr das Spiel im LIVE-STREAM sehen möchtet, eröffnen sich Euch sogar mehrere verschiedene Optionen.

VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Die Sky Go-App kann sich jeder herunterladen, der schon ein gültiges Sky-Abo hat. Dann könnt Ihr Euch nämlich dort einfach anmelden und schon euer Paket im STREAM verfolgen. Dafür müsst Ihr natürlich nicht noch einmal bezahlen, alles was Ihr braucht ist ein internetfähiges Endgerät wie einen Smart-TV oder ein Tablet.

VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der LIVE-STREAM von WOW-Livesport

Mit WOW-Livesport bekommt Ihr rund um die Uhr Livesport per STREAM gezeigt. Sky bietet hier nämlich für 24,99 Euro monatlich die 1. und 2. Liga, Premier League, den DFB-Pokal und mehr per LIVE-STREAM an.

Ihr könnt Euch direkt mit diesem Link bei WOW-Livesport anmelden und schon heute Abend das Spiel dort im LIVE-STREAM verfolgen.

Getty Images

VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Gemeinsam mit Sky und OneFootball zum LIVE-STREAM

Die folgende Option eignet sich besonders gut für alle Fans, die einfach nur die Spiele ihres Lieblingsvereins sehen möchten und dabei kein Abonnement bei Sky abschließen wollen.

Mit OneFootball könnt Ihr Euch nämlich ein Spiel des DFB-Pokals aussuchen, dann 3,99 Euro bezahlen und schon bekommt Ihr Zugriff auf den LIVE-STREAM dieses Spiels bei Sky.

Ihr bezahlt also pro Spiel und braucht kein Abo. Falls Ihr Euch also nicht langfristig an Sky binden wollt, dann ist das genau das Richtige für Euch. Mehr Infos zu diesem pay-per-view-System findet Ihr hier.

VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der LIVE-STREAM des ZDF

Als letzte Möglichkeit wie Ihr noch per LIVE-STREAM zuschauen könnt, haben wir den STREAM des ZDF für Euch im Angebot. Dieser ist völlig kostenfrei und einfach auf der ZDF-Website abrufbar. Den Link dafür haben wir hier für Euch herausgesucht.

Bochum vs. BVB heute live bei ZDF und Sky: Der Vorbericht

Das Duell mit dem kleinen Bruder vom großen Nachbarn im eigenen Wohnzimmer löst bei Keven Schlotterbeck keinerlei Angst aus. "Wir haben zu Hause die Eigenschaft, jeden schlagen zu können", sagte der Verteidiger des VfL Bochum vor dem Ruhrpott-Kracher im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen Borussia Dortmund - bei dem er im Vonovia Ruhrstadion auch seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Nico gegenübersteht.

"Natürlich versucht man, sich ein bisschen anzustacheln, damit man das Maximale aus sich herausholt", sagte Keven Schlotterbeck bei Sky. Und das braucht der VfL gegen den haushohen Favoriten aus der nur 20 Kilometer entfernten Nachbarstadt auch - doch verstecken wollen sich die heimstarken Bochumer: "Warum nicht den BVB schlagen, wenn man schon mal so weit ist."

Imago Images

Seit Anfang September hat der VfL zu Hause kein Pflichtspiel mehr verloren, die "atemberaubende" Stimmung an der Castroper Straße beflügelt die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch immer wieder. Doch der BVB kommt mit dem Rückenwind von vier Ligasiegen in Folge - und hat im Pokal noch einiges vor.

"Der Gewinner bleibt. Es gibt im Pokal keine zweite Chance, es geht nur um den Kampf um den Sieg, und diesen wollen wir angehen", sagte BVB-Coach Edin Terzic. Im vergangenen Jahr war für den BVB nach einer Blamage beim Zweitligisten FC St. Pauli bereits im Achtelfinale Schluss, auch deswegen warnt der 40-Jährige vor der Heimstärke des VfL.

"Zu Hause treten sie sehr stark und dominant auf. Man merkt, was dieses Stadion für eine Energie entwickeln kann", sagte Terzic, der mit seiner Mannschaft "das gleiche Selbstvertrauen und die gleiche Klarheit wie zuletzt" für den Einzug in die nächste Runde braucht. An Selbstvertrauen mangelt es auch Nationalspieler Nico Schlotterbeck momentan nicht, laut Terzic könnte der 23-Jährige aus dem Duell mit Keven eine Extra-Motivation ziehen. "Wenn ich jeden Tag sehe, wie sehr Nico gewinnen will, bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass es früher im Kinderzimmer auch so war", sagte Terzic.

Eine Extra-Motivation für den Pokal-Fight brauchen die Bochumer jedenfalls nicht. "Es ist ein Derby, das Flutlicht brennt. Die Spieler sind heiß, schöner kann es gar nicht sein. Wir wollen zeigen, dass wir in der Region auch eine Rolle spielen", sagte Letsch, der betonte: "Wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, es dem Gegner schwer zu machen. Wenn wir das schaffen, haben wir eine Chance." (SID)

VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Mit GOAL zum LIVE-TICKER

Solltet Ihr trotz dieser Fülle an Möglichkeiten heute Abend nicht live zusehen können, dann empfehlen wir Euch den LIVE-TICKER von GOAL. Hiermit bleibt Ihr ebenfalls das Spiel über up to date und verpasst keine spielentscheidende Szene.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

GER ONLY - Imago Images

VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im STREAM und TV: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Bochum:

Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Soares - Losilla, Stöger - Asano, Förster, Antwi-Adjei - Hofmann

Der BVB setzt auf folgende Aufstellung:

Kobel - Wolf, Hummels, Süle, Ryerson - Can, Özcan, Bellingham - Brandt, Bynoe-Gittens, Haller