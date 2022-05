VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Bundesliga in der Übertragung

Am heutigen Freitagabend (6. Mai 2022) empfängt der VfL Bochum zuhause Arminia Bielefeld. Die Bundesligapartie wird um 20:30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum angepfiffen.

Für Bielefeld geht es noch um richtig viel. Wenn man sich noch sehr gute Chancen auf die Relegation ausrechnen will, müssen heute drei Punkte gegen Bochum her. Bochum hingegen steht aktuell auf Platz zwölf in der Bundesligatabelle, und damit hat man den Klassenerhalt also sicher. Wer sich heute Abend durchsetzen kann, erfahren wir dann ab 20:30 Uhr.

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 6. Mai - 20:30 Uhr Spielort Vonovia-Ruhrstadion (Bochum)

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld heute live: Gibt es eine Übertragung im TV

Verantwortlich für das Zeigen der Bundesliga sind der Streamingdienst DAZN sowie der Pay-TV-Sender Sky. Ersterer zeigt alle Bundesligaspiele am Freitag und Samstag, Sky überträgt alle restlichen Partien. Daraus lässt sich also folgern, dass die heutige Begegnung nur bei DAZN zu sehen ist.

Wie der Begriff des Streamingdiensts aber schon verrät, gibt es bei DAZN leider keinen normalen TV-Kanal. Wie Ihr jetzt bei DAZN zusehen könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt. Eine Übertragung im Free-TV gibt es von der Bundesliga übrigens generell gar nicht mehr.

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Jetzt aber zurück zum Spiel. Habt Ihr ein gültiges Abo abgeschlossen, könnt Ihr ab 19:30 Uhr die Vorberichterstattung zur Partie bei DAZN mit Moderator Alex Schlüter verfolgen. Pünktlich zum Anpfiff um 20:30 Uhr übernehmen dann Kommentator Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl.

Neben einem gültigen DAZN-Abo braucht Ihr natürlich auch ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.