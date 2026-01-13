Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt im TV und Live Stream: Sky oder DAZN für die Bundesliga heute?

In der Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Dienstag, den 13. Januar, empfängt der VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt zum Duell in der Bundesliga. Die Begegnung zum Auftakt des 17. Spieltag startet um 18.30 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt im TV und Live Stream: Sky oder DAZN für die Bundesliga heute?

Sky DeutschlandHier ansehen

Sky überträgt die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt heute exklusiv im TV und Livestream. Um 17.30 Uhr starten die Vorberichte zu der Partie auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event. Jonas Friedrich fungiert am Abend als Kommentator für Sky.

Der Pay-TV-Sender zeigt das Bundesligaspiel zudem live und in voller Länge im Livestream. Den Livestream von Sky findet Ihr in der SkyGo-App und auf WOW.

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

VfB Stuttgart vs Eintracht Frankfurt Voraussichtliche Aufstellungen

VfB StuttgartHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestSGE
33
Alexander Nübel
24
J. Chabot
7
M. Mittelstaedt
3
R. Hendriks
22
L. Assignon
28
N. Nartey
10
Chris Führich
16
A. Karazor
6
A. Stiller
18
J. Leweling
26
D. Undav
40
Kaua
3
A. Theate
4
R. Koch
13
Rasmus Nissen
7
A. Knauff
20
R. Doan
16
H. Larsson
42
C. Uzun
21
N. Brown
18
M. Dahoud
11
Y. Ebnoutalib

3-4-2-1

SGEAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Hoeness

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Dino Toppmöller

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat einen starken Start in das Kalenderjahr 2026 hingelegt. Am vergangenen Wochenende gewannen die Stuttgarter gegen Bayer Leverkusen klar mit 4:1.

Der VfB hat damit aktuell 29 Zähler auf dem Konto und steht in der Tabelle auf Rang fünf.

Deniz UndavGetty

News über Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat in dieser Bundesligasaison drei Zähler weniger als der heutige Gegner aus Stuttgart sammeln können. Das Team von Dino Toppmöller ist Siebter und befindet sich somit auf Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen.

Zum Auftakt des neuen Jahres traf die SGE am letzten Freitag in der Bundesliga auf den BVB. Die ereignisreche Partie endete letztendlich 3:3.

Form

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
15/4
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SGE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/12
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

VFB

Letzte 5 Spiele

SGE

2

Siege

0

Unentschieden

3

Siege

9

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

