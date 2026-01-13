Am heutigen Dienstag, den 13. Januar, empfängt der VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt zum Duell in der Bundesliga. Die Begegnung zum Auftakt des 17. Spieltag startet um 18.30 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt im TV und Live Stream: Sky oder DAZN für die Bundesliga heute?

Sky überträgt die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt heute exklusiv im TV und Livestream. Um 17.30 Uhr starten die Vorberichte zu der Partie auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event. Jonas Friedrich fungiert am Abend als Kommentator für Sky.

Der Pay-TV-Sender zeigt das Bundesligaspiel zudem live und in voller Länge im Livestream. Den Livestream von Sky findet Ihr in der SkyGo-App und auf WOW.

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

News über VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat einen starken Start in das Kalenderjahr 2026 hingelegt. Am vergangenen Wochenende gewannen die Stuttgarter gegen Bayer Leverkusen klar mit 4:1.

Der VfB hat damit aktuell 29 Zähler auf dem Konto und steht in der Tabelle auf Rang fünf.

Getty

News über Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat in dieser Bundesligasaison drei Zähler weniger als der heutige Gegner aus Stuttgart sammeln können. Das Team von Dino Toppmöller ist Siebter und befindet sich somit auf Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen.

Zum Auftakt des neuen Jahres traf die SGE am letzten Freitag in der Bundesliga auf den BVB. Die ereignisreche Partie endete letztendlich 3:3.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.