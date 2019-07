VfB Stuttgart: Tanguy Coulibaly kommt von PSG

Die Schwaben schnappen sich vor ihrem Anlauf auf den direkten Wiederaufstieg ein Offensivtalent von PSG.

-Absteiger verstärkt seinen Kader mit einem Perspektivspieler. Die Schwaben verpflichteten den französischen Teenager Tanguy Coulibaly von Frankreichs Meister , Klub von Trainer Thomas Tuchel sowie der beiden DFB-Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer. Der 18-jährige Coulibaly erhält einen Vertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2023.

Der VfB-Profi spielte in der vergangenen Saison in der U19 von Paris und bestritt in der sieben Partien.

VfB Stuttgart: Sven Mislintat schwärmt von Tanguy Coulibaly

"Tanguy ist ein junger, talentierter Spieler, der technisch sehr gut ausgebildet ist und eine gute Geschwindigkeit mitbringt. Er ist variabel einsetzbar, kann sowohl auf den Außenbahnen und im Angriffszentrum agieren", kommentierte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat.

#Coulibaly: "Ich habe mich für den #VfB entschieden, weil ich davon überzeugt bin, dass ich mich hier sehr gut weiterentwickeln kann. Ich möchte mithelfen, die Ziele des Vereins zu erreichen, und danke den Verantwortlichen des VfB für das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen." pic.twitter.com/xkdhAd6KyM — VfB Stuttgart (@VfB) 2. Juli 2019

Coulibaly ergänzte: "Ich möchte mithelfen, die Ziele des Vereins zu erreichen."