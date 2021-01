VfB Stuttgart heute: Riesiges Lob für Gonzalo Castro, kommt Sturmtalent Matthias Phaeton? - Alle News und Gerüchte zu Stuttgart

Der ehemalige Sportvorstand Michael Reschke bescheinigt Gonzalo Castro das Potential für Barcelona, Matthias Phaeton zum VfB? Alle News und Gerüchte.

Bundesligist am heutigen Dienstag: Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu den Schwaben vom Tage.

VfB Stuttgart - News und Gerüchte: Früherer Sportvorstand Reschke lobt Gonzalo Castro

Michael Reschke (Sportvorstand beim VfB von 2017 bis 2019) hat Stuttgarts Mittelfeldspieler Gonzalo Castro die Tauglichkeit für den spanischen Spitzenklub bescheinigt. Im Interview mit der DPA sagte Reschke: "Fußballerisch hätte er auch das Potenzial gehabt, beim FC Barcelona zu spielen."

Weiter lobte der 63-Jährige: "Er hat überragendes Spielverständnis, braucht auf dem Feld seine Freiheiten. Du darfst ihn nicht in taktisches Korsett pressen." Reschke hob auch die Bedeutung des Trainers für Castro hervor. "Matarazzo macht das perfekt mit ihm und dadurch, dass er ihm die Kapitänsbinde gegeben hat, hat er ihn auch gestärkt."

Am Freitag wird der 33-Jährige wahrscheinlich sein 400. Bundesligaspiel bestreiten. Reschke hatte Castro 1999 bereits in die Jugend von geholt, bevor er ihn 2018 für den VfB Stuttgart verpflichtete.

VfB Stuttgart - News und Gerüchte: Kommt mit Matthias Phaeton das nächste französische Talent?

Der 21-jährige Mittelstürmer Matthias Phaeton steht wohl auf der Einkaufsliste von VfB-Sportvorstand Sven Mislintat. Laut der Zeitung Ouest-France habe Trainer Pellegrino Matarazzo schon persönlich mit Phaeton gesprochen. Der Franzose steht beim Zweitligisten unter Vertrag, wurde aber erst im Januar in die dritte französische Liga verliehen, weil er kaum Einsätze bekam.



Mislintat hat mit Silas Wamangituka und Tanguy Coulibaly bereits zwei Talente aus an den Neckar lotsen können. Eine Verpflichtung Phaetons wäre aber wohl vor allem eine Investition in die Zukunft.

VfB Stuttgart - News und Gerüchte: Abgang von Nicolas Gonzalez im Winter unwahrscheinlich

Der VfB Stuttgart kann wohl bis zum Sommer 2021 mit seinem begehrten Stürmer Nicolas Gonzalez (22) planen. Sportchef Sven Mislintat bestätigte der Stuttgarter Zeitung, dass es aktuell "kein konkretes Angebot" für den Stürmer gebe.

Gonzalez hatte erst im November seinen Vertrag bis 2024 verlängert, trotzdem wurde er aufgrund seiner guten Leistungen in der immer wieder mit einem möglichen Wechsel in Verbindung gebracht. Das scheint zumindest für diese Transferperiode vom Tisch zu sein.



Der argentinische Nationalspieler steht seit 2018 beim VfB unter Vertrag und hat in bisher 68 Einsätzen 22 Tore erzielt. In der laufenden Saison markierte er sechs Treffer und lieferte zwei Assists in der Bundesliga.

