VfB Stuttgart: Spült Maffeo Millionen in die Kassen? Kobel-Verhandlungen stocken offenbar - alle News und Gerüchte zum VfB

Bekommt Stuttgart eine hohe Ablösesumme für VfB-Flop Pablo Maffeo? Außerdem: Die Verhandlungen über einen Transfer von Georg Kobel ziehen sich.

Der bastelt nach dem Aufstieg in die am Kader für die kommende Saison. In Anbetracht der knappen finanziellen Mittel könnte ein Aufstieg in den Schwaben weiteres Geld in die Kassen spülen. Außerdem: Die Verhandlungen um einen Kobel-Verbleib ziehen sich und scheinen ins Stocken zu geraten.

Hier findet Ihr alle News und Gerüchte rund um den VfB Stuttgart vom Dienstag.

VfB Stuttgart: Spült Maffeo Millionen in die Kassen?

Beim VfB Stuttgart schaut man derzeit gespannt nach . Sollte der spanische Klub den Aufstieg in , die höchste Spielklasse des Landes, schaffen, würde eine beim Leihgeschäft von Abwehrspieler Pablo Maffeo vereinbarte Kaufverpflichtung in Kraft treten. Diese soll laut Stuttgarter Nachrichten im Bereich von fünf bis sechs Millionen Euro liegen.

Girona tritt in der laufenden Woche in den Aufstiegs-Playoffs gegen Almeria an.

Maffeo wechselte im Sommer 2018 von für neun Millionen Euro von Manchester City nach Stuttgart. Nach nur einer Saison, in der er lediglich achtmal in der Bundesliga zum Einsatz kam, wurde der spanische Rechtsverteidiger in die Segunda Division zum FC Girona verliehen. Als Leihgebühr floss bereits rund eine Millionen Euro von Girona an den VfB.

Der Vertrag von Maffeo beim VfB Stuttgart läuft noch bis 2023.

Quelle: imago images

VfB Stuttgart: Wechsel von Waldemar Anton rückt wohl näher

Der VfB Stuttgart steht offenbar kurz vor einer Verpflichtung von Waldemar Anton von . Wie die Bild berichtet, stehen beide Vereine in einem "regelmäßigen Austausch" und die Verhandlungen sollen "auf einem guten Weg" sein.

Als mögliche Ablösesumme bringt das Blatt einen Betrag zwischen drei und fünf Millionen Euro für den 24-Jährigen ins Spiel.

VfB Stuttgart: Platzt der Transfer von Gregor Kobel?

Die feste Verpflichtung von Torwart Gregor Kobel droht offenbar zu platzen. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, sollen die Verhandlungen zwischen dem VfB Stuttgart und Kobels Stamm-Klub ins Stocken geraten sein.

Die Kraichgauer wollen für den 22-Jährigen Schlussmann offenbar eine Ablösesumme im Rahmen von rund fünf Millionen Euro verlangen, die der Bundesliga-Aufsteiger aber wohl nicht zahlen will. In Hoffenheim besitzt Kobel noch einen Vertrag bis 2021.

Quelle: Getty Images