VfB Stuttgart: PSG-Juwel Coulibaly im Visier, Nürnberg scharf auf Akolo - alle News und Gerüchte zum VfB

Der 1.FC Nürnberg ist wohl an Stürmer Chadrac Akolo interessiert und der VfB bemüht sich um ein PSG-Talent. Hier gibt es alle News rund um den VfB.

Nach dem Abstieg aus der laufen die Planungen beim auf Hochtouren. Während die Verpflichtung von Sasa Kaljdzic von Admira Wacker vorerst dementiert wurde, haben die Schwaben wohl ein Auge auf den 18-jährigen Coulibaly von PSG geworfen.

​Zudem könnte Abwehrspieler Ozan Kabak noch heute den VfB in Richtung Schalke verlassen. Chadrac Akolo wird indes mit dem 1.FC Nürnberg in Verbindung gebracht.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zum VfB Stuttgart vom heutigen Donnerstag.

VfB Stuttgart: Chadrac Akolo zum 1.FC Nürnberg?

Laut Informationen des kicker ist der 1.FC Nürnberg an einer Verpflichtung von Chadrac Akolo vom VfB Stuttgart interessiert. Die Schwaben sind wohl offen für einen Wechsel des Kongolesen.

Demnach könnte Akolo für zwei Millionen Euro zu den Franken wechseln. Derzeit weilt der 24-Jährige mit der DR Kongo beim in Ägypten und verlor zuletzt mit 2:0 gegen die Gastgeber. Dabei kam er nicht zum Einsatz.

Akolo wechselte 2017 für rund sechs Millionen vom FC Sion an den Neckar. In der abgelaufenen Saison kam er nur auf 19 Pflichtspiele beim VfB . Dabei gelang dem Stürmer kein einziges Tor.

VfB angeblich an PSG-Talent Coulibaly interessiert

Nach Informationen der Bild -Zeitung bemüht sich der VfB Stuttgart um eine Verpflichtung des 18-jährigen Tanguy Coulibaly von .

Das Interesse der Stuttgarter Verantwortlichen soll demnach bereits sehr konkret sein. Der Außenbahnspieler kam in der vergangenen Spielzeit für die U17 von PSG zum Einsatz.

Außerdem verzeichnete er in der sieben Einsätze für die U19 des französischen Meisters und erzielte dabei ein Tor.

Stuttgarts Ozan Kabak noch heute zu Schalke 04?

Der steht kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Ozan Kabak vom VfB Stuttgart. Das berichtet die Sport Bild . Der Türke wurde zuletzt als Neuzugang beim gehandelt.

VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger äußerte sich bereits zu den Gerüchten. Er sagte den Stuttgarter Nachrichten: "Heute wird noch etwas passieren und ich denke, das ist auch für alle Seiten das Beste. Warten wir es einfach ab.“

Dank einer Ausstiegsklausel ist der 19-Jährige für Schalke 04 für eine Summe von 15 Millionen Euro zu haben. Den Vertrag mit Kabak handelte noch der Ex-Sportvorstand Michael Reschke im Januar aus. Mittlerweile ist er beim FC Schalke tätig und könnte den Türken nun erneut verpflichten.

VfB Stuttgart: Admira Wacker will von Kalajdzic-Wechsel nichts wissen

Einige Medien berichteten bereits über eine Einigung zwischen dem VfB Stuttgart und Admira Wacker über einen Transfer des Stürmers Sasa Kalijdzic berichtet. Doch die Österreicher zeigen sich darüber verwundert.

"Fakt ist, dass wir aktuell mit niemandem eine Vereinbarung über einen möglichen Transfer getroffen haben und keine Verträge unterzeichnet wurden", sagte Admira-Manager Amir Shapourzadeh der Krone . "Wenn sich an diesem Stand etwas ändert, werden wir uns gerne dazu äußern."

Demnach befinde man sich mit mehreren Vereinen in Verhandlungen über den Österreicher. "Ich kann bestätigen, dass diverse europäische Vereine Interesse an einer Verpflichtung unseres Spielers Sasa Kalajdzic haben und wir uns diesbezüglich in Gesprächen befinden", so der Boss der Mödlinger weiter.

VfB Stuttgart: Herthas Niko Zografakis verkündet Wechsel auf Instagram

Offensivspieler Nikolaos Zagrofakis von hat via Instagram seinen Wechsel zum VfB Stuttgart verkündet. Auch die Berliner bestätigten mittlerweile den Abgang gegenüber dem Sportbuzzer

Unter einem Post schrieb Zagrofakis: "Ich bedanke mich für 9 Jahre bei @herthabsc und freue mich auf die neue Herausforderung. Danke an alle die mich auf meinem Weg begleitet haben. Jetzt heißt es hart arbeiten!" Damit kam er den beiden Klubs mit der Ankündigung seines Transfers zuvor.

Zagrofakis durchlief bei der Hertha alle Jugendmannschaften und spielte seit 2017 für die zweite Mannschaft der Alten Dame. In der Regionalliga Nordost kam der Deutsch-Grieche in der abgelaufenen Spielzeit auf zwei Tore und zwei Vorlagen in 21 Spielen.