VfB Stuttgart: Beck wechselt nach Belgien, Kalajdzic im Anflug - alle News und Gerüchte

Andreas Beck verlässt Stuttgart, während Sasa Kalajdzic wohl an den Neckar wechselt. Hier gibt es alle News und Transfergerüchte rund um den VfB.

Nach dem Abstieg aus der laufen die Planungen beim auf Hochtouren. Während die Verpflichtung von Sasa Kaljdzic von Admira Wacker bevor steht, verlässt Andreas Beck den Klub.

Auch Marvin Mehlem wird bei den Schwaben hoch gehandelt, während Ailton den VfB auf Leihbasis in Richtung FK Quarabag verlässt.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zum VfB Stuttgart vom heutigen Donnerstag.

VfB Stuttgart: Andreas Beck wechselt nach Eupen

Der belgische Fußball-Erstligist KAS Eupen hat den 32-jährigen Andreas Beck vom Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart unter Vertrag genommen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler erhielt beim Klub an der Grenze zu einen Dreijahreskontrakt bis 30. Juni 2022.

Beck wurde in der Jugend der Stuttgarter ausgebildet und feierte 2007 mit dem Klub die deutsche Meisterschaft. Nach Stationen bei der TSG Hoffenheim und bei Istanbul kehrte der U21-Europameister von 2009 vor zwei Jahren nach Bad Cannstatt zurück. In Stuttgart hatte der Routinier keinen neuen Vertrag mehr erhalten.

Für den VfB und die TSG Hoffenheim bestritt Abwehrspieler in der Bundesliga insgesamt 290 Partien. Mit Besiktas gewann Beck zwischen 2015 und 2017 zweimal in Folge die türkische Meisterschaft, für Deutschland bestritt Beck neun Länderspiele. Beck ist bereits im Trainingslager der Eupener eingetroffen und sollte am Donnerstag seine erste Einheit absolvieren.

VfB Stuttgart vor Kalajdzic-Verpflichtung

Der VfB Stuttgart steht wohl unmittelbar vor der Verpflichtung von Stürmer Sasa Kalajdzic. Die Gespräche mit FC Admira Wacker Mödling wegen eines Transfers des österreichischen U-21-Nationalspielers stehen nach Informationen des kicker kurz vor Abschluss.

Demnach seien nur noch letzte Details zu klären, ehe der Angreifer zu den Schwaben wechselt.

VfB scharf auf Darmstadts Marvin Mehlem

Wechselt Marvin Mehlem zum VfB Stuttgart? Laut Darmstadts Sportlichem Leiter Carsten Wehlmann ging bis Mittwoch jedenfalls noch keine Anfrage für den offensiven Mittelfeldspieler ein.

Der 21-Jährige steht bei den Lilien noch bis 2020 unter Vertrag, als Ablösesumme stehen zwei Millionen Euro im Raum. Auch der scheint interessiert.

VfB Stuttgart: Ailton wechselt auf Leihbasis zu FK Quarabag

Der VfB Stuttgart und der FK Quarabag haben sich auf eine Leihe von Ailton verständigt. Der 24-jährige Brasilianer wird für eine Saison an den aserbaidschanischen Meister der vergangenen sechs Jahre verliehen.

Für den VfB kam Ailton bisher in fünf Partien in der Bundesliga zum Einsatz.