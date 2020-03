VfB Stuttgart: Badstuber äußert sich zur Corona-Krise, hohe finanzielle Einbußen möglich - alle News und Gerüchte

Auch Stuttgart leidet unter der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Diese könnte den Klub unterm Strich viel Geld kosten.

Auch beim wird aktuell natürlich alles von der Corona-Krise überschattet. Abwehrspieler Holger Badstuber vermisst das Training mit der Mannschaft, die Ultras des VfB bieten Menschen aus der Risikogruppe ihre Hilfe an.

Während der VfB sein Stadion für Besucher geschlossen hat, drohen dem Verein hohe finanzielle Einbußen durch das grassierende Coronavirus.

VfB Stuttgart: Holger Badstuber spricht über die aktuellen Einschränkungen

Innenverteidiger Holger Badstuber vom VfB Stuttgart hat sich über die aktuelle Situation im Schatten der Corona-Krise und seine Unterstützung für die getroffenen Maßnahmen geäußert.

"Natürlich ist es nicht einfach für den Kopf. Die Fragen, wann es weitergeht, ob es überhaupt in dieser Saison weitergeht, beschäftigen einen. Als Sportler müssen wir uns trotzdem weiter motivieren, uns bewegen, einfach so gut es geht unserem Job nachgehen. In erster Linie gilt es, den Körper auf Top-Level zu halten", so Badstuber gegenüber Eurosport. "Natürlich verlierst du immer etwas, wenn du nicht mit der Mannschaft trainierst. Aber es ist nicht das Ende der Welt. "

VfB Stuttgart: Stadion und Fan-Center bis auf weiteres geschlossen

Der VfB Stuttgart reagiert auf die aktuellen Umstände im Zuge der Corona-Krise und macht die Mercedes-Benz-Arena für Besucher dicht und schließt auch das klubeigene Fancenter an der Mercedesstraße. Das teilte der Zweitligist am Sonntag mit.

Eine Besichtigung des Stadions und das Shoppen von Klubartikeln sind also vorerst nicht mehr möglich.

ℹ️ Das #VfB Fan-Center bleibt ab Montag bis auf Weiteres geschlossen. Zudem sind die Arena-Touren in der #MercedesBenzArena 🏟 derzeit ausgesetzt. pic.twitter.com/RfD2Rc20C2 — VfB Stuttgart (@VfB) March 15, 2020

VfB Stuttgart: Ultras bieten Hilfe für Corona-gefährdete Menschen

Eine Ultra-Gruppe des VfB Stuttgart hat ihre Hilfe für Menschen, die zur Risikogruppe des Corona-Virus zählen, angeboten. Dazu zählen vor allem ältere Menschen oder solche mit Vorerkrankungen.

Die Hilfe sieht vor, dass die Mitglieder der Gruppierung den Menschen ihre Hilfe bei alltäglichen Besorgungen anbieten.

"Unsere gut vernetzten Mitglieder, die zu größten Teilen nicht zur Risikogruppe gehören, sind über große Teile des Bundeslandes verteilt. Recht flächendeckend vor allem im Rems-Murr-Kreis in den Bereichen Waiblingen, Schorndorf und Backnang sowie logischerweise in der Stadt Stuttgart", schreibt der Schwabensturm in einer Mitteilung auf seiner Webseite. "Unser Angebot zielt darauf ab, in diesen Bereichen Menschen helfen zu wollen, die aktuell beispielsweise durch ihr Alter gefährdet und damit gleichzeitig in ihrer Versorgung eingeschränkt sind. Natürlich völlig losgelöst davon, ob die Person Anhänger des VfB ist oder nicht!"

VfB Stuttgart: Corona-Krise könnte den Klub finanziell schwer treffen

Wie die Bild berichtet, könnte der aktuelle sportliche Stillstand aufgrund des weltweit grassierenden Coronavirus den VfB Stuttgart finanziell schwer treffen. Demnach muss der Klub mit Einbußen in der Höhe von rund 20 Millionen Euro oder mehr rechnen.

Das Boulevard-Blatt berechnet die Summe wie folgt: Sollten die verbleibenden neun Spiele ersatzlos ausfallen, würde auch ein Teil des TV-Geldes ausbleiben - rund sieben Millionen Euro.

Aus Sponsoren-Verträgen könnten die laufenden Einnahmen um rund fünf Millionen Euro sinken. Die ausbleibenden Spiele führen auch zu keinen Einnahmen aus dem Ticketverkauf. Das könnte - Logen, Business-Seats und normale Ticket-Verkäufe - bis zu 7,3 Millionen Euro an fehlenden Einnahmen bedeuten.

VfB Stuttgart: Kein Mannschaftstraining in der kommenden Woche

Zweitligist VfB Stuttgart wird in der laufenden Woche kein Mannschaftstraining abhalten. Das teilten die Schwaben am Samstag mit. "Die Mannschaft wird jetzt erstmal mindestens eine Woche eine Pause machen. Wir müssen die Nachrichtenlage abwarten", sagte der VfB-Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo war am Samstag nochmals zusammengekommen.

Hitzlsperger betonte, "dass der Fußball genau das zu tun hat, was die Bevölkerung auch tut: nach Hause zu gehen und große Ansammlungen zu vermeiden", äußerte der Ex-Nationalspieler, der am Montag mit den Klubvertretern aus der und bei der Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs der Deutschen Fußball Liga (DFL) zusammenkommt.

Die vorläufige Aussetzung des Spielbetriebs in der 1. und 2. Liga begrüßte der VfB-Klubchef ausdrücklich, "weil die Gesundheit der Menschen vor den sportlichen und wirtschaftlichen Interessen stehen muss".

Quelle: SID