VfB Stuttgart bei Testspiel haushoch überlegen, Sturmtalent Mohamed Sankoh kommt von Stoke City - alle News und Gerüchte

Der VfB Stuttgart hat den SV Sandhausen im Testspiel abgefertigt und sich Sturmtalent Mohamed Sankoh von Stoke City gesichert. Alle News am Samstag.

Der ist in die Vorbereitung auf die neue -Saison gestartet und hat im ersten Testspiel nach der Sommerpause ein ungefährdetes 6:1 gegen den gefeiert. Nicht dabei allerdings: Gregor Kobel und Sasa Kalajdzic, die beide verletzungsbedingt nicht zur Verfügung standen.

Zudem hat sich der Verein die Dienste des 16-jährigen Offensivtalents Mohamed Sankoh gesichert. Er kommt aus dem Nachwuchs von Stoke City und soll über die U19 der Stuttgarter behutsam an die Profis herangeführt werden.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte rund um den VfB Stuttgart vom Samstag.

VfB Stuttgart gewinnt Testspiel gegen den SV Sandhausen

Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart hat im ersten Testspiel nach der Sommerpause gegen Zweitligist SV Sandhausen einen deutlichen Sieg eingefahren. Gegen den Ligakonkurrenten der vergangenen Saison gewann das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo im Robert-Schlienz-Stadion in Stuttgart mit 6:1 (2:1).

Philipp Förster (23.), Gonzalo Castro (33.), Daniel Didavi (63.), Pascal Stenzel (78.), Wataru Endo (84.) und Nicolas Gonzalez (87.) sorgten für das halbe Dutzend beim VfB. Der Treffer von Sandhausens Kevin Behrens aus der 40. Minute war nur Ergebniskosmetik.

Die Stuttgarter sind am Montag in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. Am ersten Spieltag (18. bis 21. September) empfangen sie den .

VfB Stuttgart: Sasa Kalajdzic laboriert an leichter Kniereizung

Der VfB Stuttgart musste im ersten Testspiel nach der Sommerpause auf Gregor Kobel und Sasa Kalajdzic verzichten. Wie der Verein am Samstag auf Twitter mitteilte, standen beide Spieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Während Kobel derzeit von Adduktorenproblemen außer Gefecht gesetzt wird, hat Kalajdzic mit einer leichten Kniereizung zu kämpfen. Bereits in der vergangenen Saison war der Angreifer wegen eines Kreuzbandrisses über ein halbes Jahr ausgefallen.

VfB Stuttgart schnappt sich niederländisches Sturmtalent Mohamed Sankoh

Der VfB Stuttgart hat den niederländischen U17-Nationalspieler Mohamed Sankoh von Stoke City unter Vertrag genommen. Nach Informationen von Goal und SPOX war auch der an ihm interessiert, entschied sich dann aber gegen einen Transfer des Mittelstürmers. Sankoh habe beim Bundesliga-Aufsteiger einen "langfristigen Vertrag" unterschreiben und soll über die U19 an die Profis herangeführt werden.

Von @stokecity wechselt der niederländische U18-Nationalstürmer und U17-Europameister Mohamed Sankoh ins NLZ. Der 16-Jährige hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben und steigt heute ins Training der #VfBU19 ein.

Welcome to Stuttgart, Mo! #jungundwild pic.twitter.com/NNydGSwZiO — VfB Nachwuchs (@jungundwild) August 8, 2020

"Wir freuen uns, mit Mo ein hochveranlagtes Offensivtalent in gemeinsamen Bemühungen mit allen Sportverantwortlichen für uns gewinnen zu können und sein hohes Entwicklungspotenzial in den nächsten Jahren weiter zu fördern", erklärte der Stuttgarter Direktor des Nachwuchsleistungszentrums Thomas Krücken. "In einer inhaltlichen, engen Verzahnung zwischen Nachwuchs und Lizenzabteilung werden wir ihn behutsam und gezielt an die Anforderungen des Herrenbereichs heranführen und seinen Weg beim VfB in der U19 starten."