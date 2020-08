VfB Stuttgart vs. FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM - so wird das Testspiel übertragen

Der trifft im Rahmen eines Testspiels auf den . Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 22. August, um 18 Uhr .

Der -Aufsteiger aus Stuttgart absolviert zwischen dem 22. und 29. August ein Trainingslager im österreichischen Kitzbühel. Zum Start der Trainingswoche steht zunächst ein Vorbereitungsspiel auf dem Programm.

Der Gegner ist kein Geringerer als der amtierende FIFA-Klub-Weltmeister, UEFA-Champions-League-Sieger und englische Meister FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Testspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Liverpool heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch hier über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

VfB Stuttgart vs. FC Liverpool

Zum Auftakt des Trainingslagers in Kitzbühel wartet auf den VfB Stuttgart gleich mal ein echter Härtetest. Die Schwaben messen sich heute mit dem amtierenden Premier-League-Meister FC Liverpool.

Für alle VfB-Fans gibt es eine erfreuliche Nachricht: Der Testspiel-Kracher gegen den FC Liverpool wird heute live und in voller Länge im Free-TV übertragen .

