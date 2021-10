VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln heute live: Die DFB-Pokal-Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Bundesliga-Duell in der zweiten Runde des DFB-Pokals! Goal zeigt, wo Stuttgart gegen Köln live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der 2. Runde des DFB-Pokals stehen sich heute mit dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln zwei Bundesligisten gegenüber. Anstoß in der Mercedes-Benz Arena ist am Mittwoch um 20.45 Uhr.

In der Bundesliga stehen beide Mannschaften derzeit im Mittelfeld der Tabelle, am vergangenen Wochenende endeten ihre Spiele jeweils mit einem Remis.

Es dürfte also durchaus eine spannende Partie werden. Wer schafft den Einzug in die nächste Runde?

Goal bringt Euch alle Infos zur Übertragung des Duells zwischen Stuttgart und den Kölnern im TV und LIVE-STREAM.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln Wettbewerb DFB-Pokal - 2. Runde Anpfiff 27. Oktober - 20:45 Uhr Spielort Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln heute live: Läuft das Spiel im Free-TV?

Die schlechte Nachricht vorweg: Das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln wird es nicht live im Free-TV geben.

Pellegrino #Matarazzo: „Köln agiert mit einer hohen Intensität und ist sehr mutig im eigenen Ballbesitz. Wir erwarten ein intensives Spiel am Mittwochabend.“#VfBPK — VfB Stuttgart (@VfB) October 26, 2021

Die ARD und Sport1 besitzen als Free-TV-Sender zwar Rechte am DFB-Pokal, die Begegnung der beiden Bundesligisten gehört jedoch nicht dazu. Dennoch gibt es für Fans eine Möglichkeit, die vollen 90 Minuten live vor dem TV-Gerät verfolgen zu können.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln heute live im TV: Der DFB-Pokal auf Sky

Wer Stuttgart gegen Köln sehen will, ist auf Pay-TV angewiesen. Der Unterföhringer Sender Sky zeigt nämlich alle Spiele des deutschen Pokalwettbewerbs live und in voller Länge.

Um die 90 oder im Falle einer Verlängerung 120 Minuten dort sehen zu können, benötigt Ihr also ein kostenpflichtiges Abonnement.

Der DFB-Pokal ist Teil des Sport-Pakets. Zu diesem gehören auch die Premier League und die Formel 1. Alle Informationen und Preise zu den einzelnen Paketen von Sky könnt Ihr HIER noch einmal nachlesen.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln heute live: Der DFB-Pokal im LIVE-STREAM

Im Free-TV ist Stuttgart gegen Köln also nicht zu sehen. Doch wie sieht es mit einem LIVE-STREAM im Internet aus? Kann hier der DFB-Pokal kostenlos verfolgt werden?

Auch hier werden Fans leider enttäuscht, denn im Internet wird es keine kostenlose Möglichkeit geben, das Pokalduell in voller Länge zu sehen. Neben Sky gibt es jedoch eine zweite Möglichkeit, im Folgenden klären wir Euch auf:

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Die erste Möglichkeit, den Pokal in einem LIVE-STREAM zu schauen, heißt Sky Go. Sky Go ist für alle TV-Kunden von Sky ein kostenloser Service, sämtliche Übertragungen auch auf den mobilen Endgeräten verfolgen zu können.

Wer Abonnent bei Sky ist, hat bei Abschluss seinen Gratis-Zugang für Sky Go erhalten. Einfach die kostenlose App herunterladen, einloggen und Stuttgart gegen Köln entspannt verfolgen.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln heute live: Mit Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die zweite - und für Kurzentschlossene bessere - Möglichkeit heißt Sky Ticket. Beim Ticket braucht Ihr kein langfristiges Abo beim Pay-TV-Sender, sondern könnt spontan ein entsprechendes Paket buchen und bei Stuttgart gegen Köln via LIVE-STREAM dabei sein.

Sky Ticket erlaubt es Euch, einen Monat lang mit dem Supersport-Ticket das komplette Sportprogramm von Sky zu genießen - für 29,99 Euro. Genauere Informationen gibt es HIER.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln heute live bei OneFootball

Sky hat eine Kooperation mit der Fußball-App OneFootball und bietet auch dort den DFB-Pokal im LIVE-STREAM an.

Hier habt Ihr die Möglichkeit, Euch den Zugang zum Stream für 3,99 Euro pro Einzelspiel freizuschalten. Wie genau das funktioniert, wird in folgendem Artikel erklärt.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln heute live: Der LIVE-TICKER

Wer kein Geld ausgeben will, um den VfB gegen den Effzeh live zu verfolgen, dem bietet Goal eine kostenlose Alternative: Der LIVE-TICKER zu Stuttgart gegen Köln!

Mit diesem werdet Ihr über alles Wissenswerte aus Stuttgart blitzschnell informiert.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln heute live: Die Aufstellungen

