Am Dienstag (14. Dezember 2021) empfängt der VfB Stuttgart den FC Bayern München. Das Bundesligaspiel wird um 18:30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart angepfiffen.

Die Münchener kommen mit ordentlich Rückenwind in die Partie. Die letzten fünf Spiele konnte man allesamt gewinnen, aktuell steht man mit sechs Punkten Vorsprung klar auf Platz eins der Bundesligatabelle. Etwas anders sieht es da beim VfB Stuttgart aus. Mit 17 Punkten reicht es nur zu Platz 15. Trainer Pellegrino Matarazzo wird mit seinem Team also heute sicherlich alles versuchen, damit die drei Zähler in der Heimat bleiben.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung VfB Stuttgart vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 14. Dezember - 18:30 Uhr Spielort Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live: Die Übertragung im TV

Die Übertragungsrechte an der Bundesliga teilen sich mittlerweile der Bezahlsender Sky sowie der Streamingdienst DAZN. Letzterer zeigt alle Partien am Freitag und Sonntag, die restlichen Bundesligaspiele werden dann bei Sky gezeigt. Daraus lässt sich also schlussfolgern, dass die Partie zwischen Stuttgart und dem FC Bayern am Dienstag den 14. Dezember, nur bei Sky zu sehen sein wird.

Wie könnt Ihr dort aber jetzt zusehen? Sky bietet Euch unterschiedliche Abo-Pakete an, die Ihr buchen könnt, und damit Zugriff auf die unterschiedlichen Inhalte des Bezahlsenders erhaltet. Wenn Ihr beispielsweise die Bundesliga bei Sky sehen wollt, dann müsst Ihr das "Fußball-Bundesliga-Paket" buchen. Was dabei noch enthalten ist, und was das Ganze dann schlussendlich genau kostet, könnt Ihr hier noch einmal genauer nachlesen.

Habt Ihr ein gültiges Sky-Abo, dann könnt Ihr am Dienstag den 14. Dezember ab 18:30 Uhr auf Sky Sport 1 die Partie VfB Stuttgart vs. FC Bayern München live und in voller Länge verfolgen.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im TV gibt es selbstverständlich auch die Möglichkeit das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Bei Sky eröffnen sich Euch dabei sogar zwei verschiedene Möglichkeiten.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Jeder, der ein gültiges Abonnement bei Sky abschließt, erhält dazu auch die Zugangsdaten zu Sky Go. So nennt sich der LIVE-STREAM-Dienst von Sky, mit dem Ihr die Inhalte eures gekauften Pakets auch im STREAM sehen könnt. Dafür müsst Ihr Euch nur die Sky-Go-App runterladen, und Euch mit euren Zugangsdaten dort anmelden.

Schon könnt Ihr die Partie zwischen Stuttgart und Bayern bequem im LIVE-STREAM sehen. Neben einem gültigen Abo braucht Ihr dafür natürlich aber auch ein internetfähiges Gerät. Ob es sich dabei um ein Smartphone, Tablet oder einen Laptop handelt, ist ganz egal.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live: Mit dem Sky Ticket zum LIVE-STREAM

Die zweite Möglichkeit wie Ihr den STREAM sehen könnt, stellt das Sky Ticket dar. Das ist besonders für die geeignet, die sich nicht langfristig vertraglich an Sky binden wollen, trotzdem aber die Bundesliga sehen möchten. Für das Supersport-Ticket zahlt Ihr 29,99 Euro und könnt damit dann einen Monat lang alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga, sowie der Premier League und des DFB-Pokals im LIVE-STREAM sehen.

Nach den 30 Tagen verfällt allerdings euer Zugriffsrecht auf die LIVE-STREAM-Übertragungen wieder und Ihr müsstet Euch ein neues Ticket kaufen. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit ein Jahresabo abzuschließen. Dann könnt Ihr die oben aufgeführten Wettbewerbe ein Jahr lang im STREAM sehen und zahlt dafür 24,99€ monatlich. Den Link zum Sky Ticket gibt es hier.

Die Bundesliga am Freitag und Sonntag live sehen - nur bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN wird nicht umsonst das "Netflix des Sports" genannt. Hier seht Ihr nicht nur viele Spiele der Bundesliga exklusiv, sondern auch 121 der insgesamt 136 Champions League-Spiele, sowie die italienische, spanische und französische Liga.

Dazu kommen noch die Übertragungen der NBA und NFL, für alle Fans von Basketball und American Football. Ihr seid eher Anhänger von Tennis, Boxen oder Motorsport? Kein Problem, auch das findet Ihr bei DAZN.

Bezahlen müsst Ihr dort 14,99 Euro pro Monat, oder Ihr holt Euch direkt das Jahresabo für 14,99 Euro. Wer jetzt neugierig geworden ist, der findet hier den Link um sich anzumelden.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Natürlich haben wir von GOAL auch einen LIVE-TICKER für Euch. Damit bleibt Ihr immer up to date was das Spielgeschehen angeht. Alles was Ihr dafür braucht ist ein internetfähiges Gerät.

Hier gibt es den Link zum LIVE-TICKER

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.