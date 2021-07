VfB Stuttgart vs. FC Barcelona live: So wird das Testspiel im TV und LIVE-STREAM übertragen

Prominenz im Schwabenland: Der VfB Stuttgart empfängt heute den FC Barcelona zu einem Vorbereitungsspiel. Alle Infos zum Testknaller gibt es hier.

Der VfB Stuttgart bestreitet heute ein hochkarätiges Testspiel gegen den FC Barcelona. Los geht es in der Mercedes-Benz Arena um 18 Uhr.

Das Freundschaftsspiel stand aufgrund von zwei Coronafällen bei den Schwaben allerdings kurzfristig vor der Absage, ehe die Stuttgarter am frühen Nachmittag Entwarnung gaben.

In Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden sowie den Verantwortlichen des @FCBarcelona kann das für heute Abend angesetzte Testspiel in der Mercedes-Benz Arena wie geplant stattfinden. #VfB #VfBFCB

Zur Meldung 🗞️⬇️ https://t.co/Y4i1ApjJ5p — VfB Stuttgart (@VfB) July 31, 2021

Die Fans des VfB dürfen sich heute auf einen hochklassigen Gegner freuen. Der große FC Barcelona ist in Stuttgart zu Gast und dürfte nicht nur ein sportlicher Gradmesser für die Schwaben sein, sondern auch beste Unterhaltung bieten. Namen wie Memphis Depay, Frenkie de Jong oder Gerard Pique versprechen Weltklasse-Fußball.

Die Katalanen sind bereits einige Tage vor dem Spiel in Deutschland angekommen, um hier ein Trainingslager abzuhalten. Für die Stuttgarter ist das Spiel die Generalprobe vor der Erstrundenpartie im DFB-Pokal in exakt einer Woche in Berlin.

VfB Stuttgart vs. FC Barcelona live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG VfB Stuttgart vs. FC Barcelona WETTBEWERB Sommervorbereitung | Testspiel ORT Mercedes-Benz Arena | Stuttgart ANSTOSS 31. Juli | 18 Uhr

VfB Stuttgart vs. FC Barcelona live sehen: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Unter den vielen Testspielen, die während der Sommerpause stattfinden, dürfte die heutige Partie zu den besonders sehenswerten gehören. Natürlich ist das Spiel dementsprechend heute auch im TV und LIVE-STREAM zu sehen. Wir verraten Euch, wo die Begegnung übertragen wird. Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Das Spiel ist kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen.

VfB Stuttgart vs. FC Barcelona live: Die Übertragung im Free-TV bei ServusTV

Die heutige Begegnung wird live von ServusTV übertragen. Der österreichische Sender, der bekanntermaßen auch einen deutschen Ableger hat, beginnt seine Vorberichterstattung zum Spiel um 17.50 Uhr .

ServusTV ist in jedem deutschen Haushalt kostenlos über Satellit zu empfangen und auch Teil aller gängigen Kabel- und DVB-T2-Anbieter.

In der letzten Folge blickt Sportdirektor Sven #Mislintat auf einen besonderen Gegner – und befragt zwei Männer, ohne die im #VfB -Team gar nichts geht. #VfBInside | #VfBinKitzbühel | #MercedesBenzBank pic.twitter.com/kYQzIicgQY — VfB Stuttgart (@VfB) July 25, 2021

VfB Stuttgart vs. FC Barcelona live: Die Übertragung im kostenlosen LIVE-STREAM bei ServusTV

Natürlich kann das Spiel heute auch im LIVE-STREAM verfolgt werden für alle, die nicht zu Hause sind oder nicht vor dem Fernseher sitzen.

Über den Browser Eures Computers findet Ihr den LIVE-STREAM zur Partie zwischen Stuttgart und Barcelona ab fünf Minuten vor Anpfiff unter diesem Link .

Doch auch über Eure mobilen Geräte habt Ihr Zugang zur heutigen Partie, denn die ServusTV-App gibt es für Android und iOS für Smartphone und Tablet. Über die kostenlose App habt Ihr Zugriff auf das aktuelle Live-Programm des Senders und auf die Mediathek, zudem stehen Euch noch weitere exklusive Funktionen zur Verfügung.

VfB Stuttgart vs. FC Barcelona live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

