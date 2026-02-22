Am heutigen Sonntag, 22. Februar, kommt es in der Bundesliga zum Derby zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart. Anstoß in der Voith-Arena in Heidenheim ist um 19.30 Uhr.

VfB Stuttgart bei 1. FC Heidenheim heute im Live Stream und live im TV sehen: Sky oder DAZN?

Alle Sonntagspartien der Bundesliga werden in dieser Saison live und exklusiv bei DAZN übertragen, so auch die heutige Partie des VfB Stuttgart beim 1. FC Heidenheim.

Los geht es mit den Vorberichten um 18.45 Uhr. Die Moderation übernimmt Freddy Harder. Als Kommentator ist Jan Platte im Einsatz. Sebastian Kneißl ist als Experte dabei.

Anstoßzeit 1. FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart

FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

News über 1. FC Heidenheim

Das Team von der Ostalb steht mit 13 Punkten am Tabellenende und somit in akuter Abstiegsgefahr. Die letzten vier Spiele verlor das Team von Trainer Frank Schmidt allesamt. Im Derby gegen den VfB soll heute in die Erfolgsspur zurückgekehrt werden.

News über VfB Stuttgart

Der VfB gewann am vergangenen Donnerstag in der Europa League mit 4:1 bei Celtic Glasgow und verschaffte sich so eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Stuttgart. In der Bundesliga kämpft der VfB um einen Champions-League-Platz und ist deshalb auch in Heidenheim auf einen "Dreier" aus.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Heidenheim vs VfB Stuttgart: Die Tabellen

