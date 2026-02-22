Goal.com
Bundesliga
team-logoFC Heidenheim
Voith-Arena
team-logoVfB Stuttgart
Andreas Pfeffer

VfB Stuttgart bei 1. FC Heidenheim heute im Live Stream und live im TV sehen: Sky oder DAZN?

In der Bundesliga spielt heute der VfB Stuttgart beim 1. FC Heidenheim. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, 22. Februar,  kommt es in der Bundesliga zum Derby zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart. Anstoß in der Voith-Arena in Heidenheim ist um 19.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Alle Sonntagspartien der Bundesliga werden in dieser Saison  live und exklusiv bei DAZN übertragen, so auch die heutige Partie des VfB Stuttgart beim 1. FC Heidenheim. 

Los geht es mit den Vorberichten um 18.45 Uhr. Die Moderation übernimmt Freddy Harder. Als Kommentator ist Jan Platte im Einsatz. Sebastian Kneißl ist als Experte dabei.

Um die Bundesliga bei DAZN sehen zu können benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo mit DAZN-Unlimited.

FC Heidenheim vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

FC Heidenheim vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen

FC HeidenheimHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestVFB
41
D. Ramaj
5
B. Gimber
6
P. Mainka
2
M. Busch
8
E. Dinkci
26
H. Behrens
16
J. Niehues
3
Jan Schöppner
22
A. Ibrahimovic
10
C. Conteh
18
M. Pieringer
33
Alexander Nübel
7
Maximilian Mittelstädt
29
F. Jeltsch
24
J. Chabot
4
J. Vagnoman
18
J. Leweling
16
A. Karazor
10
Chris Führich
26
D. Undav
6
A. Stiller
9
E. Demirovic

News über 1. FC Heidenheim

Das Team von der Ostalb steht mit 13 Punkten am Tabellenende und somit in akuter Abstiegsgefahr. Die letzten vier Spiele verlor das Team von Trainer Frank Schmidt allesamt. Im Derby gegen den VfB soll heute in die Erfolgsspur zurückgekehrt werden. 

EREN DINKCI HEIDENHEIMGetty Images

News über VfB Stuttgart

Der VfB gewann am vergangenen Donnerstag in der Europa League mit 4:1 bei Celtic Glasgow und verschaffte sich so eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Stuttgart. In der Bundesliga kämpft der VfB um einen Champions-League-Platz und ist deshalb auch in Heidenheim auf einen "Dreier" aus. 

Form

HDH
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/10
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

HDH

Letzte 5 Spiele

VFB

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

7

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FC Heidenheim vs VfB Stuttgart: Die Tabellen

0