VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung des Spitzenspiels der 2. Bundesliga

Topspiel in der 2. Bundesliga: Stuttgart trifft auf Tabellenführer Bielefeld. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Die 2. verspricht heute Hochspannung: Der Tabellenzweite empfängt den Tabellenersten Arminia Bielefeld. Anstoß ist um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena.

Es ist das klassische Sechs-Punkte-Spiel, Stuttgart, aktuell Zweiter mit 44 Punkten, hat die große Chance, bei einem Sieg bis auf drei Punkte an Bielefeld (50) aufzuschließen.

Andererseits kann die Arminia bei einem Erfolg eine Vorentscheidung in Sachen Aufstieg in die Bundesliga klarmachen. Das Hinrundenduell entschied der VfB durch einen Treffer in der Nachspielzeit knapp mit 1:0 für sich.

Generell sieht Bielefelds Statistik bei einem Besuch in Bad Cannstatt nicht gut aus: Der letzte Sieg liegt 38 Jahre zurück. Hoffnung für die Gäste gibt allerdings die Form des vergangenen Spieltags, Stuttgart verlor mit 0:2 in Fürth und Bielefeld gewann zuhause 1:0 gegen Wiesbaden.

Als Fan des VfB Stuttgarts, der Arminia Bielefeld oder einfach des Fußballs der kommt Ihr hier auf eure Kosten! Wir sagen Euch, wo es das Spiel heute live im TV, LIVE-STREAM oder LIVE-TICKER zu sehen gibt. Des Weiteren liefern wir Euch ungefähr eine Stunde vor Anpfiff die Mannschaftsaufstellungen.

VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld: Das Spitzenspiel der 2. Bundesliga im Detail

Datum: Montag, 09. März 2020

Montag, 09. März 2020 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz Arena, Stuttgart TV-Übertragung: Sky Sport Bundesliga

Sky Sport Bundesliga LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket

Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER: Goal

Goal Schiedsrichter: Bastian Dankert

VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld heute live im TV: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga, somit auch für das Topspiel am heutigen Montag in Stuttgart.

Ab 20 Uhr stimmt euch Moderator Yannick Erkenbrecher auf Sky Sport Bundesliga 1 & HD auf den Kracher ein, bis Hansi Küpper kurz vor Spielbeginn übernimmt und das Flutlichtspiel für euch kommentiert.

Für das Heimspiel am Montagabend sind bislang 51.000 Tickets verkauft. "Wir freuen uns auf den Fußballabend", sagt der #VfB Cheftrainer Pellegrino #Matarazzo.

Die #VfBPK in voller Länge gibt's hier: https://t.co/oiO85pgGSR — VfB Stuttgart (@VfB) March 6, 2020

Um Sky im TV sehen zu können, müsst ihr den Sender abonniert haben. Hier gelangt ihr zur Homepage von Sky, welche Euch das nötige Know-How erklärt.

Wer keinen Fernseher zur Verfügung hat oder gerade unterwegs ist, kommt trotzdem auf seine Kosten.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld heute im LIVE-STREAM: So läuft die 2. Bundesliga

Das Spitzenspiel heute Abend ist auch als LIVE-STREAM verfügbar, Ihr habt mehrere Optionen zur Auswahl: Sky Go, Sky Ticket und die Onefootball-App.

VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld heute im LIVE-STREAM bei Sky Go oder Sky Ticket sehen

Sky Go streamt die Partie zwischen Stuttgart und Bielefeld live und in voller Länge, als Sky-Abonnent könnt ihr Euch automatisch dort einloggen.

Ihr könnt Sky Go problemlos auf euer Smartphone downloaden:

Alternativ steht für Fußball-Fans Sky Ticket zur Verfügung, dort gibt es das Spiel auch im Stream. Der Vorteil hier ist, dass ihr jeden Monat ein neues Abo abschließen könnt. Dazu hier alle Infos.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld über die Onefootball-App im LIVE-STREAM schauen

Wer einfach nur einmalig das Spitzenspiel der 2. Liga sehen will, der kann sich über die Onefootball App den Stream für 3,99 Euro freischalten. Onefootball hat eine Kooperation mit Sky, deshalb werdet ihr auch dort das Übertragungsprogramm von Sky vorfinden. Alles Weitere findet ihr auf der Homepage von Onefootball.

VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen findet Ihr hier eine Stunde vor Spielbeginn.

VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld heute im LIVE-TICKER bei Goal

Für alle Fußball-Fans unter euch die das Topspiel heute nicht im TV oder im LIVE-STREAM sehen können, haben wir von Goal einen LIVE-TICKER parat.

Der LIVE-TICKER zu Stuttgart - Bielefeld informiert Euch ab kurz nach 20 Uhr rund um das Zweitligaspiel. Nach dem Anpfiff verpasst ihr keine Szene, alle wichtigen Ereignisse bekommt ihr unmittelbar nach dem Geschehen zugespielt.

Natürlich ist der LIVE-TICKER für Euch kostenlos!