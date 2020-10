VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER - 1:1

Am Freitagabend kommt es in der Bundesliga zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln. Hier gibt es die komplette Partie im LIVE-TICKER.

Im Freitagsspiel des 5. Spieltages der empfängt der den . Anpfiff der Partie in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ist um 20.30 Uhr. Hier gibt es die ganze Partie aus der Mercedes-Benz-Arena im LIVE-TICKER.

Wer das Spiel nicht hier im TICKER, sondern lieber live im TV und LIVE-STREAM verfolgen will, kann das natürlich tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur Übertragung des Duells zwischen Stuttgart und Köln live im TV und LIVE-STREAM .

VfB Stuttgart - 1. FC Köln | 1:1 Tore: 1:0 Mangala (1.), 1:1 Andersson (23., Elfmeter) - Aufstellung VfB Kobel - Stenzel, Kempf (34. Kaminski), Karazor - Wamangituka, Endo, Mangala, Koulibaly - Castro, Didavi - Kalajdzic - Aufstellung Köln T. Horn - Ehizibue (16. Limnios), Czichos, Bornauw, J. Horn - Skhiri, Rexhbecaj - Wolf, Duda, Jakobs - Andersson - Gelbe Karten: Ehizibue (Köln) -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Halbzeit | Der VfB ging mit dem ersten Angriff des Spiels in Führung und spielte dann dominat weiter. Nach 15 Minuten konnte der FC sich aber ein wenig stabilisieren und die Partie wurde ausgeglichener. Praktisch aus dem Nichts gab es dann den berechtigten Elfmeter und anschließend verdienten sich die Gäste den Ausgleich redlich. Kurz vor der Pause vergab Coulibaly frei vor Horn allerdings eine mögliche VfB-Führung. Das Spiel verspricht viel Spannung in Halbzeit 2 - bis gleich.

Halbzeit | Es ist Halbzeit in Stuttgart. Der VfB startete furios und ging durch Mangala nach nicht einmal 30 Sekunden in Führung. Köln war zunächst konsterniert, Stuttgart machte das Spiel - doch nach 20 Minuten wurde die Partie offener, den Ausgleich hat sich der FC in der Folge verdient. Insgesamt ein gerechtes Unentschieden also zur Pause.

Mehr Teams

⏸️ Frühe Führung, aber Köln kommt zurück ⚖️



Hier ist noch mehr drin, Männer!#VfB #VfBKOE ⚪️ 1:1 🔴 pic.twitter.com/q2I1dz3W9w — VfB Stuttgart (@VfB) October 23, 2020

Halbzeit: VfB Stuttgart - 1. FC Köln 1:1 - Tore: 1:0 Mangala (1.), 1:1 Andersson (23., Elfmeter)

45.+1 | Großchance für den VfB! Kaminski spielt einen scharfen Flachpass auf Kalajdzic, der direkt auf Coulibaly weiterleitet, der dann aus halblinker Position frei aufs Tor zuläuft. Horn geht runter und Coulibaly will lupfen, aber der Kölner Keeper kann mit einer Hand klären.

45. Minute | Duda bringt einen Freistoß von der linken Seite ins Zentrum. Der VfB kann zunächst klären, aber der zweite Ball landet erneut bei Duda, der aus knapp 20 Metern abzieht. Kobel packt sicher zu.

43. Minute | Stuttgart ist jetzt wieder etwas besser. Kaminski will dann aber zu viel und spielt einen weiten Diagonalball Richtung Castro, der im Toraus landet.

40. Minute | Coulibaly kommt mit Tempo über die linke Seite und jagt den Ball einfach mal mit dem Vollspann in die Mitte. Horn passt auf und klärt mit beiden Fäusten.

38. Minute | Kobel wird von Andersson angelaufen und will den Ball weit nach vorne schlagen, trifft den aber am Kopf. Glück für den VfB, dass der Ball links am Tor vorbei geht.

36. Minute | Nach längerer Zeit ist auch der VfB mal wieder in der Offensive. Wamangituka flankt von der rechten Seite weit in den Strafraum. Coulibaly will noch einmal für Kalajdzic quer legen, aber Skhiri kann klären.

34. Minute | Kempf klärt eine Flanke und bleibt dann auf dem Rasen sitzen. Der Innenverteidiger muss wegen seiner Kopfverletzung, die er in der 21. Minute erlitten hat, raus. Marcin Kaminski ist jetzt im Spiel.

34. Minute | Stuttgart gegen 1. FC Köln - Auswechslung beim VfB: Kaminski kommt für Kempf

33. Minute | Die nächste Offensivaktion des FC! Jannes Horn mit einem starken Ball von der linken Seite ins Zentrum, Limnios zeigt aus 20 Metern, dass er einen ordentlichen Huf hat, aber sein Rechtsschuss ist zu unplatziert. Sonst wäre Kobel durchaus in Not gewesen.

30. Minute | Kuriose Szene: Karazor will einen Rückpass auf Kobel spielen, aber legt den Ball an seinem Schlussmann vorbei. Kobel jagt der Kugel hinterher und verhindert eine Ecke. Direkt im Anschluss spielt Mangala einen Fehlpass, der Duda in Schussposition bringt, aber der Slowake wird geblockt.

27. Minute | Für Andersson war es der dritte Elfmeter in der Bundesliga - alle drei brachte er im Netz unter. Der Neuzugang von steht jetzt bei zwei Saisontreffern.

⏱️ 23. Minute:



Sebastian Andersson verwandelt einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Weiter, Jungs! #VfB #VfBKOE ⚪️ 1:1 🔴 — VfB Stuttgart (@VfB) October 23, 2020

25. Minute | Köln wittert jetzt Morgenluft! Wieder Wolf, der von der rechten Seite flankt. Diesmal lauert Jakobs am langen Pfosten, aber Stenzel kann klären.

Bild: imago images / Pressefoto Baumann

23. Minute | Sebastian Andersson tritt selbst an und trifft ganz sicher links unten ins Eck. Zuvor war er nach einem Einwurf zu Fall gebracht worden. Der FC hat damit die zeitweise Unterzahl - Kempf war noch draußen - optimal genutzt.

23. Minute | TOOOOOR für den FC! VfB Stuttgart - Köln 1:1 - Sebastian Andersson trifft per Elfmeter

22. Minute | VfB Stuttgart - 1. FC Köln: Elfmeter für Köln

21. Minute | Nach einer Kölner Ecke prallen Bornauw und Kempf mit den Köpfen zusammen. Kempf bleibt mit einer Platzwunde am Kopf liegen und muss behandelt werden. Das sieht nicht gut aus.

20. Minute | Wolf schiebt über die rechte Seite an und flankt scharf ins Zentrum. Wieder lauert Andersson, aber diesmal klärt Karazor in kniffliger Situation.

17. Minute | Markus Gisdol reagiert sehr früh und nimmt Kingsley Ehizibue runter, der den Platz mit versteinerter Miene verlässt. Dafür ist jetzt Dimitris Limnios, ein offensiver Flügelspieler, neu in der Partie. Marius Wolf verteidigt nun rechts in der Viererkette.

16. Minute | VfB Stuttgart - 1. FC Köln: Auswechslung bei den Gästen - Limnios kommt für Ehizibue

15. Minute | Jakobs kommt nach einem Doppelpass mit Rexhbecaj auf der linken Seite zur Flanke. Andersson fliegt heran, aber Kobel ist vorher mit einer Faust am Ball und kann klären.

14. Minute | Die Kölner scheinen den Schock des schnellen Gegentors zumindest ein wenig verarbeitet zu haben. Die Gäste sind jetzt auch im Spiel angekommen - auch, wenn es noch keine Torchance für den FC gab.

11. Minute | Erster Abschluss der Gäste, aber der Schuss von Ehizibue aus über 25 Metern geht deutlich links am Tor vorbei.

8. Minute | VfB Stuttgart - 1. FC Köln: Gelbe Karte für Ehizibue (Köln)

7. Minute | Das Tor des VfB nach exakt 24 Sekunden ist übrigens das bislang schnellste in dieser Saison. Für Mangala ist es zudem das erste Bundesliga-Tor.

Bild: Imago Images / Jan Huebner

3. Minute | Der VfB legt beinahe gleich das 2:0 nach! Ein Freistoß von Didavi aus gut 20 Metern knallt an die Latte. Köln muss hier langsam aufwachen, soll das Ding nicht schon ganz schnell entschieden sein.

1. Minute | Was ist das bitte für ein Auftakt?! Nur gut 30 Sekunden sind absolviert, als Orel Mangala einen schönen Angriff über Castro, Didavi und Kalajdzic mit einem wunderbaren Abschluss aus 20 Metern in den Winkel veredelt. Der VfB führt ganz früh!

1. Minute | TOOOOOOOOR - Orel Mangala erzielt das 1:0 für den VfB Stuttgart

1. Minute | Und der Ball rollt, es geht los! VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln, wir sind gespannt ...

Vor Beginn | "Wir finden eine gute Mischung, indem wir uns an den Stärken orientieren, die wir haben. Es gibt nur ein paar Mannschaften in der Bundesliga, gegen die wir Favorit sind. Gegen den Rest - so wie heute - hängt viel von der Tagesform ab", erklärte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo kurz vor dem Anpfiff bei DAZN .

Vor Beginn | Neben der Form spricht derweil auch die jüngere Vergangenheit für das Team von Pellegrino Matarazzo. Die letzten drei Duelle gegen die Domstädter konnte der VfB allesamt gewinnen.

Vor Beginn | "Das Spiel gegen den Ball war gegen Frankfurt das ganze Spiel über gut. Wir haben nahezu in Vollbesetzung spielen können, haben jetzt gutes Personal zur Verfügung. Daher gab es für mich auch keinen Grund, heute an der Startformation was zu verändern", sagte Köln-Coach Gisdol vor der Partie bei DAZN .

Vor Beginn | Beim 1. FC Köln ist die Lage indes längst nicht so rosig wie beim VfB. Nur einen Punkt holten die Kölner aus den ersten vier Spielen, man rangiert auf Platz 16. Und: Köln ist saisonübergreifend seit 14 Bundesligaspielen ohne Sieg.

Vor Beginn | Goal und SPOX haben sich vor der Partie heute übrigens mit VfB-Sportdirektor Sven Mislintat unterhalten. Im exklusiven Interview verriet er unter anderem, wie er Wataru Endo entdeckt hat. Über diesen Link kommt Ihr dorthin!

Vor Beginn | Die Favoritenrolle liegt beim Aufsteiger aus Stuttgart. Der VfB hat aus den vier bisherigen Spielen sieben Punkte gesammelt, ist Tabellenfünfter und hat zuletzt mit 2:0 bei der Hertha gewonnen. Die Schwaben verfügen über einen guten Mix aus Talenten wie Silas Wamangituka, Orel Mangala oder Sasa Kalajdzic, Senkrechtstartern wie Wataru Endo und gut aufgelegten Spielern mit viel Erfahrung wie Daniel Didavi oder Gonzalo Castro.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 5. Spieltages zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des VfB Stuttgart:

Kobel - Stenzel, Kempf, Karazor - Wamangituka, Endo, Mangala, Koulibaly - Castro, Didavi - Kalajdzic

Mit voller Energie ins Flutlichtspiel – der VfB Strom powered by @EnBW präsentiert die Startelf gegen Köln!



1 Kobel

3 @wataru0209

4 Kempf

7 Coulibaly

8 Castro ©️

9 Kalajdzic

10 Didavi

14 Wamangituka

15 Stenzel

16 Karazor

23 @JMangala_8 #VfB #VfBKOE pic.twitter.com/an1awDyS7h — VfB Stuttgart (@VfB) October 23, 2020

Der 1. FC Köln setzt auf folgende Aufstellung:

T. Horn - Ehizibue, Czichos, Bornauw, J. Horn - Skhiri, Rexhbecaj - Wolf, Duda, Jakobs - Andersson

🚨 Die #effzeh -Startelf ist da! 🚨



Markus Gisdol setzt auf dieselbe Elf wie gegen Frankfurt



LIVE dabei sein mit dem FC-Radio und dem FC-Liveticker in der App⤵

🤖 Android: https://t.co/eyhpvwtVbY

🍎 Apple: https://t.co/IAImAwzTEx

___

präsentiert von @GaffelKoelsch #VFBKOE pic.twitter.com/IzZYjRA9Qm — 1. FC Köln (@fckoeln) October 23, 2020

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Stuttgart gewann die letzten 3 Spiele gegen Köln, in der jüngsten gemeinsamen BL-Saison 2017/18 mit 2-1 (H) und 3-2 (A). Köln gewann letztmals im August 2015 gegen den VfB (3-1 A).

Köln gewann 6 seiner 8 BL-Gastspiele in Stuttgart seit 2005 (1 Remis, 1 Niederlage). Gegen kein anderes Team gewann der Effzeh in diesem Zeitraum so oft auswärts.

Mit 7 Punkten nach 4 Spielen legte der VfB Stuttgart seinen besten Saisonstart im Oberhaus seit 12 Jahren hin. In der Saison 2008/09 wurden die Schwaben am Saisonende Dritter und qualifizierten sich letztmals für die Königsklasse.

Rang 5 ist die beste Platzierung des VfB Stuttgart seit April 2012. Damals waren die Schwaben nach 32 Spieltagen ebenfalls Fünfter (am Saisonende Rang 6).

Stuttgart stellt nach Bayern (17) und Leipzig (10) die drittbeste Offensive der Bundesliga. 7 seiner 9 Saisontore erzielte der VfB nach dem Seitenwechsel – nur der FC Bayern mehr (9). Die 4 Tore in der Schlussviertelstunde sind alleiniger Bestwert.

Der VfB Stuttgart ist saisonübergreifend seit 3 Heimspielen sieglos (1-3 gegen Darmstadt, 2-3 gegen Freiburg, 1-1 gegen Leverkusen). Der letzte Heimsieg war ein 5-1 gegen den im Juni 2020.

Der 1. FC Köln ist seit 14 Bundesligaspielen sieglos – aktuell nur Schalke 04 länger (20). In diesen 14 Spielen sammelte Köln nur 5 der möglichen 42 Punkte – weniger als der VfB Stuttgart in seinen 4 Saisonspielen (7).

Köln feierte seinen letzten Bundesligasieg in seinem letzten Freitagsspiel im Oberhaus: mit 2-1 in Paderborn am 25. Spieltag der Vorsaison.

Köln gewann nur 2 seiner letzten 12 BL-Spiele gegen Aufsteiger (3 Remis, 7 Niederlagen), nämlich beide Duelle gegen Paderborn in der vergangenen Saison. Am 2. Spieltag unterlag Köln mit 0-1 in Bielefeld.

Frühe Hoffnung: Köln hat zum 5. Mal in seiner Bundesligahistorie (49. Saison) nach 4 Spielen nur 1 Punkt auf dem Konto – in allen 4 vorherigen Fällen hielt Köln die Klasse.

Kölns Sebastian Andersson ist der einzige Spieler, der in dieser Saison 2-mal am Aluminium scheiterte. Andersson setzte sich übrigens 2018/19 mit Union Berlin in der Bundesliga-Relegation gegen Stuttgart durch (0-0 H, 2-2 A) und stieg auf.

Quelle: imago images / ULMER Pressebildagentur

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln heute ... im TV DAZN via Smart TV im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 5. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Stuttgart und Köln heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - "Euphorie eines Aufsteigers": Stuttgart stürmt die Bundesliga

Die jungen Wilden des VfB Stuttgart erobern die Bundesliga im Sturm. Der Aufsteiger schickt sich an, das Überraschungsteam der Liga zu werden.

Tabellenführer? Der VfB Stuttgart? In der Bundesliga? Daran will Pellegrino Matarazzo absolut gar keinen Gedanken verschwenden. "Wir tun gut daran, auf dem Boden zu bleiben", sagt der Trainer des Aufsteigers gewohnt sachlich vor dem Freitagsspiel (20.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln.

Für seine Spieler sei es "keine Motivation, an der Tabellenspitze zu stehen", versichert Matarazzo. Um zumindest für eine Nacht nach ganz oben zu klettern, bräuchten die Stuttgarter gegen den "Effzeh" aber schon einen Sieg mit vier Toren Unterschied.

Matarazzo betont nachdrücklich, dass er zwar "zufrieden mit dem aktuellen Stand" sei, die Tabelle derzeit aber nur eine "Momentaufnahme" ist. Mit sieben Punkten nach vier Spielen, aber vielmehr mit erfrischendem Offensivfußball, sind die Schwaben unerwartet gut aus den Startlöchern gekommen. Neun Tore hat der VfB dabei erzielt, und damit die drittstärkste Offensive der Liga.

Matarazzo interessiert sich allerdings nicht für Punkte und Tore, "das ist mir schnuppe", sagt der 42-Jährige nur. Klar, der Saisonstart gebe dem Team "ein gewisses Selbstvertrauen", und seine jungen Wilden sind auch in der Lage, "viele zu ärgern". Aber, so Matarazzo, man dürfe "nicht vergessen, woher wir kommen".

Der gebürtige Amerikaner will die Erwartungen im Umfeld des Aufsteigers etwas bremsen, den Druck von seiner noch unerfahrenen Mannschaft nehmen. Das Ziel bleibt logischerweise der Klassenerhalt - und die Entwicklung der Talente.

Allerdings ist Matarazzo auch bewusst, dass das "ein Prozess mit Höhen und Tiefen ist". In der Offensive wären da etwa Silas Wamangituka (21), der laut seines Trainers Spiele entscheiden könne, der "trickreiche" Tanguy Coulibaly (19), oder die beiden Torjäger Sasa Kalajdzic (23) und Nicolas Gonzalez (22). Orientieren sollen sie sich unter anderem an Routinier Gonzalo Castro (33), der bereits 387 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat und kurz vor Saisonstart zum Kapitän ernannt worden war.

Und auch die Kölner, mit nur einem Punkt aus vier Partien deutlich unter den Erwartungen, haben viel Respekt vor dem mutigen Spiel der Stuttgarter. "Beim VfB herrscht die Euphorie eines Aufsteigers", sagt Trainer Markus Gisdol, dessen Team seit 13 Ligaspielen auf einen Sieg wartet: "Sie spielen mit ihrer jungen Mannschaft unbekümmert und sind nach vorne brandgefährlich. Die Gefahr, die sie ausstrahlen, ist nicht zu verachten."

Quelle: SID

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick