Vertrag für Boxkampf über 15 Millionen Dollar unterschrieben: Bodyguard von Lionel Messi will WWE-Star Logan Paul "zerschmettern"

Der Kampf zwischen Lionel Messis Bodyguard und WWE-Star Logan Paul nimmt weiter Formen an, glaubt man zumindest den Worten auf Social Media.

Die Spannungen zwischen Lionel Messis Bodyguard Yassine Cheuko und Logan Paul, YouTuber und aktueller Superstar der WWE, könnten offenbar tatsächlich in einem Boxkampf münden. Ersterer hat offenbar schon eine millionenschwere Abmachung vollzogen und sich dazu bei Social Media in Position gebracht.

WAS IST DER HINTERGRUND?

Die beiden Streithähne liefern sich über ihre sozialen Kanäle bereits seit einigen Wochen ein Wortgefecht nach dem anderen. Grund dafür ist der laufende Rechtsstreit um die Energy-Getränke PRIME (Paul) und Mas+ by Messi, da das Design von der Marke des Argentiniers doch sehr dem von Pauls Produkt ähnelte.

Daraufhin veröffentlichte Paul ein Video auf TikTok, in dem er Messi anbot, die Klage fallen zu lassen, wenn der argentinische Superstar mit ihm in den Ring steigen würde. Der US-Amerikaner, der schon vor seiner erfolgreichen Wrestling-Karriere Erfahrungen im Boxen sammelte, räumte wenig später ein, dass es sich dabei um einen Spaß gehandelt habe. Cheuko sah das allerdings anders und bot an, sich an Messis Stelle die Boxhandschuhe überzustreifen.

WUSSTEST DU DAS?

Gerüchten und eigenen Aussagen zufolge soll Cheuko, der Messi schon mehrere Flitzer vom Leib hielt und dadurch zum Internetphänomen avancierte, inzwischen einen Vertrag im Wert 15 Millionen Dollar (rund 13 Millionen Euro) ausgearbeitet sowie unterschrieben haben, um den Boxkampf mit Paul in die Tat umzusetzen. Die Fehde soll im Heimstadion von Inter Miami ihren Höhepunkt finden. Auf eine Antwort wartet er allerdings noch.

Vor allem warfen sich zuletzt beide Seiten gegenseitig vor, nur große Töne zu spucken. Bei dem angeblichen Vorstoß von Cheuko, der nach Angaben der Daily Mail eine MMA-Ausbildung hat - und nicht wie lange vermutet ein ehemaliger Navy SEAL ist, könnte es sich auch um eine Ente handeln. Dennoch scheut er nicht davor zurück, weiter mit dem möglichen Kampf zu polarisieren. Das machte er nochmal in einem neuen Ansage-Video deutlich.

WAS WURDE GESAGT?

In einem Instagram-Clip sagte Cheuko in Richtung Paul: "Lolo, schau, was ich habe. Lolo, wenn ich dich zerschmettern werde, wirst du deinen Namen im Gesicht haben, Lolo. Schau, alles ist bereit - Handschuhe sind bereit, Vertrag ist bereit. Alle warten auf den Kampf und du versteckst dich immer noch."

Und weiter: "Ich habe Nachrichten von überall bekommen - Afrika, Amerika, Europa, überall. Und du versteckst dich immer noch, Lolo. Unterschreib' den Vertrag und sag mir nicht, dass ich nach Puerto Rico kommen soll, wir werden hier in Miami im Chase Stadium kämpfen. Also unterschreib' den Vertrag, ich warte, Lolo. Alle warten, die ganze Welt wartet."