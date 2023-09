"Verstehe die Entscheidung nicht!" FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer kritisiert Nationaltrainer Hansi Flick

Leon Goretzka wurde von Bundestrainer Hansi Flick nicht für die anstehenden Länderspiele nominiert. Das versteht FCB-Präsident Herbert Hainer nicht.

WAS IST PASSIERT? Bundestrainer Hansi Flick hat sich dafür entschieden, Bayern-Star Leon Goretzka nicht für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich zu nominieren. Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München, kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dafür nominierte Flick unter anderem erstmals Pascal Groß von Brighton Hove&Albion. Goretzka reagierte auf Instagram auf die Nicht-Nominierung: "Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein. [...] Gleichzeitig muss ich die Entscheidung des Trainers akzeptieren und werde weiter jeden Tag hart arbeiten um an den guten Start in die Saison anzuknüpfen", so Goretzka.

WAS WURDE GESAGT? Hainer erklärte im Stahlwerk Doppelpass, dass er diese Entscheidung nicht nachvollziehen könne: "Goretzka gehörte in den letzten Jahren immer zum Stamm der Nationalmannschaft, er bildet mit Kimmich auch ein ungemein gutes Duo. Das war hervorragend in den beiden ersten Bundesliga-Spielen, in den drei ersten Pflichtspielen gehörte er auch zur Startelf. Deswegen verstehe ich die Entscheidung von Hansi Flick nicht, das muss ich ganz klar sagen."

Hainer hofft nun, dass sich die Nicht-Nominierung positiv auf Goretzka auswirkt: "Ich hoffe, das gibt ihm Motivation, und dann wird er auch in die Nationalmannschaft zurückkommen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images