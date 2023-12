Verstärkung für Lionel Messi! Ehemaliger Champions-League-Sieger wechselt zu Inter Miami

Luis Suárez hört noch nicht auf: Der Torjäger stürmt 2024 an der Seite seines Freundes Lionel Messi für Inter Miami.

WAS IST PASSIERT? Luis Suárez wechselt zu Inter Miami. Der ehemalige Star des FC Barcelona heuert ablösefrei beim MLS-Klub an, da sein Vertrag bei seinem aktuellen Verein Grêmio Porto Alegre Ende des Jahres ausläuft. Miami bestätigte den Wechsel am Donnerstag offiziell, Suárez unterzeichnete einen Einjahresvertrag.

WAS WURDE GESAGT? Suárez erklärte: "Ich bin sehr froh und aufgeregt, diese neue Herausforderung mit Inter Miami anzugehen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich bin optimistisch, dass wir gemeinsam unsere großen Ziele erreichen können."

"Wir sind begeistert, einen Spieler wie Luis mit seiner großen Qualität und Leidenschaft verpflichtet zu haben", sagte Inter-Miteigentümer David Beckham: "Er stößt zu einem Team, das die nächsten Generationen inspirieren wird."

WAS IST DER HINTERGRUND? Gerüchte um einen Wechsel des Uruguayers nach Miami hielten sich in den letzten Wochen hartnäckig. Auch Inters Trainer Tata Martino bestätigte öffentlich das Interesse an dem 36 Jahre alten Stürmer.

Suárez selbst hatte zuletzt offen gelassen, ob er seine Laufbahn fortsetzt. Unter anderem setzen ihm nach eigenen Angaben körperliche Probleme zu.

In Miami trifft er auf mehrere Weggefährten aus seiner Zeit beim FC Barcelona: Auch Lionel Messi, Jordi Alba und Sergio Busquets spielen mittlerweile für die Herons. Das Quartett gewann 2015 im Barça-Dress die Champions League.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Auch im fortgeschrittenen Fußballeralter hat der Torjäger an seiner Treffsicherheit nichts eingebüßt: Für Grêmio absolvierte er in der letzten Saison 53 Spiele, in denen er 26 Treffer markierte und 17 Assists lieferte.