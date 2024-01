Versprochen gebrochen und Extrawurst für Cristiano Ronaldo! So startete das Dilemma von Jadon Sancho bei Manchester United

Jadon Sancho und Manchester United – diese Beziehung stand von Anfang an unter keinem guten Stern, das hat auch mit seiner Rückennummer zu tun.

WAS IST PASSIERT? Jadon Sanchos wenig erfolgreiche Zeit bei Manchester United ist mit einem gebrochenen Versprechen gestartet. Dem englischen Nationalspieler, der vor einem Transfer zum BVB steht, wurde das Trikot mit der prestigeträchtigen Rückennummer 7 verweigert, das ihm ein Jahr zuvor versprochen worden war, als die Red Devils zum ersten Mal mit ihm in Kontakt getreten waren.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Sommer 2021 wechselte der Flügelspieler für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Red Devils. Seine gewünschte Nummer 7 trug zu diesem Zeitpunkt Stürmer Edinson Cavani, der nicht bereit war, seine Nummer für Sancho abzugeben. Der 23-Jährige hatte die Nummer 7 in Dortmund getragen und freute sich darauf, in die Fußstapfen früherer 'Magnificent Sevens' von United wie George Best, Eric Cantona, David Beckham und Cristiano Ronaldo zu treten.

Was noch mehr Salz in die Wunde des Sommerneuzugangs streute: Wenige Wochen später vollzog Cristiano Ronaldo seine Rückkehr ins Old Trafford und Cavani war bereit, seine Nummer für CR7 abzugeben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Sein ganzes Potenzial konnte Sancho in Manchester nur selten ausschöpfen, das zeigen auch die Zahlen: In 82 Spielen für United kommt er auf zwölf Tore und sechs Vorlagen.

WIE GEHT ES WEITER? Nachdem es sich der Flügelspieler nachhaltig mit Manchester-Trainer Erik ten Hag verscherzte, geht es führ ihn wohl zurück in die Bundesliga: Sancho steht kurz vor einer halbjährigen Leihe zum BVB.